Транспорт згорів або розбитий? У МВС пояснили, що українцям робити зі знищеним авто

Під час війни транспортні засоби українців особливо часто втрачають придатність до експлуатації через пошкодження або знищення. Проте у декого може виникнути важливе запитання: що робити з таким автомобілем?

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.

Чому про знищене авто не можна просто "забути"

У ГСЦ МВС розповіли, що під час повномасштабної війни транспортні засоби доволі часто втрачають свою придатність до експлуатації:

або через суттєві пошкодження;

або через знищення.

Проте навіть у такому стані автівка залишається зареєстрованою за власником - допоки її офіційно не знімуть з обліку.

Отже, навіть якщо машину було знищено (тобто відновленню вона не підлягає), її необхідно правильно зняти з обліку.

Що робити з авто, непридатним до експлуатації

Згідно з інформацією сервісного центру МВС, авто, непридатне до експлуатації, можна безкоштовно зняти з державної реєстрації - шляхом вибракування.

Для того, щоб вибракувати транспортний засіб, необхідно звернутись до будь-якого територіально зручного сервісного центру МВС.

Перед цим потрібно зареєструватися для отримання послуги (йдеться про попередній запис):

або онлайн - через сервіс "Е-запис";

або через термінал - у приміщенні сервісного центру МВС.

Вибракувати знищене авто - не складно (ілюстрація: hsc.gov.ua)

Які документи потрібні, щоб вибракувати транспортний засіб

Для вибракування транспортного засобу, під час звернення до сервісного центру МВС при собі потрібно мати:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картку з витягом про місце проживання;

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (якщо є);

номерні знаки (якщо збереглись).

У разі викрадення свідоцтва про реєстрацію або номерних знаків, необхідно надати документ (довідку) від правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи або відмови в її порушенні.

Чи можна вибракувати транспортний засіб віддалено

У випадку, коли власник транспортного засобу не має можливості звернутись до сервісного центу МВС особисто, процедуру вибракування може здійснити його законний представник - за наявності нотаріально посвідченої довіреності.

Українцям пояснили також, що вибракування займає один робочий день (з моменту подання повного пакета документів).

"Якщо транспорт знаходиться в розшуку або під арештом - послуга не надається", - наголосили в МВС.

Повідомляється також, що після вибракування відновити реєстрацію транспорту можливо лише за рішенням суду.