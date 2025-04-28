Транспорт згорів або розбитий? У МВС пояснили, що українцям робити зі знищеним авто
Під час війни транспортні засоби українців особливо часто втрачають придатність до експлуатації через пошкодження або знищення. Проте у декого може виникнути важливе запитання: що робити з таким автомобілем?
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.
Чому про знищене авто не можна просто "забути"
У ГСЦ МВС розповіли, що під час повномасштабної війни транспортні засоби доволі часто втрачають свою придатність до експлуатації:
- або через суттєві пошкодження;
- або через знищення.
Проте навіть у такому стані автівка залишається зареєстрованою за власником - допоки її офіційно не знімуть з обліку.
Отже, навіть якщо машину було знищено (тобто відновленню вона не підлягає), її необхідно правильно зняти з обліку.
Що робити з авто, непридатним до експлуатації
Згідно з інформацією сервісного центру МВС, авто, непридатне до експлуатації, можна безкоштовно зняти з державної реєстрації - шляхом вибракування.
Для того, щоб вибракувати транспортний засіб, необхідно звернутись до будь-якого територіально зручного сервісного центру МВС.
Перед цим потрібно зареєструватися для отримання послуги (йдеться про попередній запис):
- або онлайн - через сервіс "Е-запис";
- або через термінал - у приміщенні сервісного центру МВС.
Вибракувати знищене авто - не складно (ілюстрація: hsc.gov.ua)
Які документи потрібні, щоб вибракувати транспортний засіб
Для вибракування транспортного засобу, під час звернення до сервісного центру МВС при собі потрібно мати:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картку з витягом про місце проживання;
- довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (якщо є);
- номерні знаки (якщо збереглись).
У разі викрадення свідоцтва про реєстрацію або номерних знаків, необхідно надати документ (довідку) від правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи або відмови в її порушенні.
Чи можна вибракувати транспортний засіб віддалено
У випадку, коли власник транспортного засобу не має можливості звернутись до сервісного центу МВС особисто, процедуру вибракування може здійснити його законний представник - за наявності нотаріально посвідченої довіреності.
Українцям пояснили також, що вибракування займає один робочий день (з моменту подання повного пакета документів).
"Якщо транспорт знаходиться в розшуку або під арештом - послуга не надається", - наголосили в МВС.
Повідомляється також, що після вибракування відновити реєстрацію транспорту можливо лише за рішенням суду.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструвати нову машину в Україні (яким має бути алгоритм дій автовласника та що відомо про вартість).
Читайте також, чи можна перереєструвати авто на іншу людину і зберегти номерний знак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.