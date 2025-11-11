ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Дехто з ветеранів зможе отримати до 70 тисяч за переобладнання авто: коли й куди звертатись

Вівторок 11 листопада 2025 12:36
UA EN RU
Дехто з ветеранів зможе отримати до 70 тисяч за переобладнання авто: коли й куди звертатись Ветерани з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання авто під власні потреби (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні запроваджують механізм грошової компенсації для ветеранів і ветеранoк з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів - під свої потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України "Урядовий портал".

Що відомо про новий механізм компенсації

Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів і ветеранoк з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів - під свої потреби.

Йдеться про компенсацію на переобладнання транспортних засобів із максимальним розміром виплати до 70 тисяч гривень.

"Це не просто фінансова допомога, а черговий крок до справжньої безбар'єрності та мобільності у цивільному житті Захисників та Захисниць, які втратили своє здоров'я на війні", - пояснили українцям.

Уточнюється, що пілотний проект розроблений Мінветеранів на виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.

"Створення безбар'єрного простору для ветеранів й ветеранок з інвалідністю - це питання не лише зручності, а й повага до їхнього подвигу та внеску у захист країни. Безбар'єрність - це доступ до транспорту, освіти, медицини, послуг і працевлаштування без перешкод", - зазначається у публікації.

Коли та куди саме потрібно буде звертатися

Згідно з інформацією Міністерства у справах ветеранів, компенсація на переобладнання автівок надаватиметься починаючи з січня 2026 року ветеранам й ветеранкам з інвалідністю.

"На основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію", - повідомили громадянам.

Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно буде звертатися:

  • до структурних підрозділів з питань ветеранської політики (при обласних військових адміністраціях - ОВА, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад);
  • із заявою та іншими необхідними документами.

"Щодо деталей як отримати компенсацію поінформуємо додатково", - зауважили у міністерстві.

Насамкінець у Мінветеранів нагадали, що оплачують навчання водінню авто для ветеранів й ветеранок з інвалідністю.

"Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрованого, або фактичного проживання (перебування)", - підсумували у публікації.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив нововведення, згідно з яким держава компенсуватиме ветеранам 50% вартості обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

Крім того, в Україні запускають важливий проект щодо довготривалого медичного догляду ветеранів та ветеранок російсько-української війни.

При цьому важливо пам'ятати, що поняття "ветеран війни" та "учасник бойових дій" - не одне й те саме. Тож ми пояснювали, у чому відмінність цих статусів і де більше пільг.

Читайте також, як ветерану знайти фахівця із супроводу й чим він допоможе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Автомобільний рух Виплати Військовий Пільги Ветерани
Новини
Саратовський НПЗ та термінал у Феодосії. У Генштабі розповіли про удари по цілям ворога
Саратовський НПЗ та термінал у Феодосії. У Генштабі розповіли про удари по цілям ворога
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа