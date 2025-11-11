Дехто з ветеранів зможе отримати до 70 тисяч за переобладнання авто: коли й куди звертатись
В Україні запроваджують механізм грошової компенсації для ветеранів і ветеранoк з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів - під свої потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України "Урядовий портал".
Що відомо про новий механізм компенсації
Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів і ветеранoк з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів - під свої потреби.
Йдеться про компенсацію на переобладнання транспортних засобів із максимальним розміром виплати до 70 тисяч гривень.
"Це не просто фінансова допомога, а черговий крок до справжньої безбар'єрності та мобільності у цивільному житті Захисників та Захисниць, які втратили своє здоров'я на війні", - пояснили українцям.
Уточнюється, що пілотний проект розроблений Мінветеранів на виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.
"Створення безбар'єрного простору для ветеранів й ветеранок з інвалідністю - це питання не лише зручності, а й повага до їхнього подвигу та внеску у захист країни. Безбар'єрність - це доступ до транспорту, освіти, медицини, послуг і працевлаштування без перешкод", - зазначається у публікації.
Коли та куди саме потрібно буде звертатися
Згідно з інформацією Міністерства у справах ветеранів, компенсація на переобладнання автівок надаватиметься починаючи з січня 2026 року ветеранам й ветеранкам з інвалідністю.
"На основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію", - повідомили громадянам.
Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно буде звертатися:
- до структурних підрозділів з питань ветеранської політики (при обласних військових адміністраціях - ОВА, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад);
- із заявою та іншими необхідними документами.
"Щодо деталей як отримати компенсацію поінформуємо додатково", - зауважили у міністерстві.
Насамкінець у Мінветеранів нагадали, що оплачують навчання водінню авто для ветеранів й ветеранок з інвалідністю.
"Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрованого, або фактичного проживання (перебування)", - підсумували у публікації.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив нововведення, згідно з яким держава компенсуватиме ветеранам 50% вартості обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.
Крім того, в Україні запускають важливий проект щодо довготривалого медичного догляду ветеранів та ветеранок російсько-української війни.
При цьому важливо пам'ятати, що поняття "ветеран війни" та "учасник бойових дій" - не одне й те саме. Тож ми пояснювали, у чому відмінність цих статусів і де більше пільг.
Читайте також, як ветерану знайти фахівця із супроводу й чим він допоможе.