ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україні оновили електронний кабінет особи з інвалідністю: що змінилось

Четвер 27 лютого 2025 15:04
UA EN RU
В Україні оновили електронний кабінет особи з інвалідністю: що змінилось Електронний кабінет особи з інвалідністю оновили (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство соціальної політики України презентувало оновлений електронний кабінет особи з інвалідністю. Відтепер сервіс має, зокрема, більш інтуїтивний та зручний інтерфейс.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Зміст

Для чого потрібен е-кабінет особи з інвалідністю

В цілому електронний кабінет особи з інвалідністю дозволяє українцям швидко та у зручний час подавати різні заяви, оновлювати подані раніше документи або ж переглядати перелік доступних послуг та їх надавачів.

Для роботи з кабінетом достатньо мати смартфон чи комп'ютер із виходом в інтернет (адже всі документи подаються онлайн).

Через е-кабінет можна, зокрема:

  • подати заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації);
  • подати заяву про заміну засобу реабілітації;
  • подати заявку про проведення ремонту засобу реабілітації;
  • оновити подані раніше документи щодо забезпечення засобом реабілітації.

Крім того, у вкладці "Надавачі послуг" можна ознайомитися із переліком:

  • суб'єктів господарювання, які виготовляють, постачають і ремонтують засоби реабілітації;
  • реабілітаційних закладів;
  • надавачів соціальних послуг;
  • територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
  • центрів надання адміністративних послуг.

Як змінився електронний кабінет особи з інвалідністю

У Мінсоцполітики розповіли, що оновлення електронного кабінету особи з інвалідністю стало можливим за підтримки Спілки громадських організацій людей з інвалідністю Києва.

Серед основних змін для користувачів згадуються такі:

  • доступність - удосконалена підтримка людей з порушенням зору (зокрема через інтеграцію екранних читачів) та розширені налаштування контрастності;
  • оновлений дизайн - інтерфейс став більш інтуїтивно зрозумілим та сучасним;
  • зручна навігація - спрощена структура для ще більш комфортного користування;
  • покращена адаптивність - коректніша робота на мобільних пристроях.

Заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Костянтин Кошеленко пояснив, що "кожен етап оновлення був спрямований на те, щоб зробити взаємодію користувачів швидкою та комфортною".

"Це вдалося реалізувати завдяки активній участі наших партнерів - їхня експертиза стала основою для цих змін. Однак це лише початок, і ми продовжуємо працювати над удосконаленням сервісу", - наголосив посадовець.

Тим часом президент Спілки громадських організацій людей з інвалідністю Києва Олександр Ворона зауважив, що в процесі оновлення експерти "зосередилися на дотриманні стандартів веб-доступності".

Він додав, що доступ до всіх необхідних послуг має бути легким і безперешкодним, тому команда допомагає державним структурам переосмислювати й впроваджувати цифрову безбар'єрність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що спецшколам дозволили надавати реабілітаційні послуги військовим.

Читайте також, коли особі з інвалідністю можуть відмовити у прийнятті на роботу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет Міністерство соціальної політики послуги Здоров'я Ветерани
NEWS
Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США
Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації