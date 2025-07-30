Пільги лише з QR-кодом й нові штрафи? Що може змінитись для водіїв на парковках

Уряд схвалив проекти законів щодо користування пільгами, які надаються водіям з інвалідністю, а також збільшення штрафів для громадян, які незаконно займають спеціально відведені для їхнього паркування місця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Що саме пропонують змінити ці законопроекти

Згідно з інформацією посадовця, сьогодні, 30 липня, уряд схвалив проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю".

Цей законопроект спрямований на унормування права водіїв з інвалідністю (або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю) користуватися всіма перевагами, які надаються водіям з інвалідністю лише за важливої умови.

Йдеться про встановлення на таких транспортних засобах розпізнавального знаку "Водій з інвалідністю" - разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), що додається до знака.

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що Кабінет міністрів погодив законопроект "щодо пільг на парковку для водіїв з інвалідністю".

Згідно з його інформацією, в документі пропонуються такі положення:

водії з інвалідністю (або ті, хто перевозить людей з інвалідністю) зможуть користуватись пільгами - тільки якщо на авто буде спеціальний знак "Водій з інвалідністю" з QR-кодом;

"Водій з інвалідністю" з QR-кодом; QR-код підтверджуватиме, що в машині дійсно є людина з інвалідністю (при цьому поліція зможе перевірити це по документах - як паперових, так і електронних);

без такого знака користуватись пільгами (наприклад, безкоштовним паркуванням) буде не можна;

для порушників такого правила - передбачені штрафи й посилення відповідальності.

Допис Гончаренка (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Тим часом Мельничук повідомив, що Кабмін схвалив ще один проект закону - "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю".

Ним пропонується внести зміни до КУпАП, зокрема, щодо збільшення розміру штрафу за:

порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на місцях, позначених відповідними дорожніми знаками або розміткою - на яких дозволено зупинку, стоянку чи паркування лише ТЗ, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять таких осіб (крім випадків вимушеної стоянки);

створення перешкод водіям з інвалідністю (або водіям, які їх перевозять) у зупинці чи стоянці керованих ними ТЗ.

"Також передбачається унормування обов'язку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на ТЗ розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду)", - підсумував представник уряду в парламенті.

Фрагмент публікації Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)