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Інвалідність під питанням? Кому з українців потрібно пройти оцінювання з 1 квітня

Четвер 29 травня 2025 07:30
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Інвалідність під питанням? Кому з українців потрібно пройти оцінювання з 1 квітня Декому з українців з 1 квітня потрібно пройти оцінювання повсякденного функціонування (фото: pon.org.ua)
Автор: Ірина Костенко

З 1 квітня 2025 року окремі категорії осіб повинні обов'язково пройти оцінювання повсякденного функціонування. Це пов'язано із впровадженням в Україні нової системи.

Докладніше про запроваджені для українців зміни, їхню мету, а також кому саме потрібно пройти оцінювання, кого це не стосується, як підготуватись до процедури та чого від неї очікувати, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли та що саме змінилось для українців

1 січня 2025 року в Україні стартувала масштабна реформа: на зміну медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) прийшла система оцінювання повсякденного функціонування.

Це спрощує проходження шляху до отримання статусу інвалідності, адже більшість процесів:

  • скорочені;
  • цифровізовані.

При цьому всі етапи для оцінювання фіксуються в електронній системі, що унеможливлює корупційні зловживання.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що йдеться про сучасний підхід, який фокусується на реальних потребах людини, а не лише на формальних діагнозах або медичних довідках.

Мета такого оцінювання - визначити, як стан здоров'я впливає на повсякденне життя людини (що саме обмежує її функціонування, з якими бар'єрами вона стикається, яку підтримку потребує від держави).

При цьому реформа забезпечує доступ до цієї послуги незалежно від того, де перебуває людина - в Україні чи за кордоном.

"Якщо є потреба в підтримці, якщо є значне порушення функціонування - держава має бути поруч. У тому числі тоді, коли людина вимушено виїхала з країни через війну чи інші обставини", - наголосили у МОЗ.

В межах системи оцінювання повсякденного функціонування особи:

  • лікарі-практики оцінюють, як людина може функціонувати у щоденному житті;
  • результати оцінки впливають на рішення щодо продовження чи перегляду статусу інвалідності;
  • на основі колегіального рішення формується індивідуальна програма реабілітації.

Інвалідність під питанням? Кому з українців потрібно пройти оцінювання з 1 квітняЩо змінилось після впровадження нової системи оцінювання повсякденного функціонування особи (скриншот: t.me/uriad24)

Кому потрібно пройти оцінювання з 1 квітня

Українцям пояснили, що оцінювання повсякденного функціонування особи повинні пройти ті з громадян, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторний огляд у встановлений строк.

Отже, зробити це з 1 квітня 2025 року повинні:

  • чоловіки віком 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності (якщо їхній повторний огляд мав відбутися у 2022-2024 роках, але не відбувся);
  • інші люди, які також не пройшли повторний огляд під час воєнного стану (це потрібно зробити до 1 квітня 2026 року).

Інвалідність під питанням? Кому з українців потрібно пройти оцінювання з 1 квітняКому потрібно пройти оцінювання з 1 квітня (скриншот: t.me/uriad24)

Кому не потрібно проходити оцінювання

З огляду на вищесказане, не потрібно проходити оцінювання повсякденного функціонування:

  • людям, яким інвалідність встановили у 2025 році, і строк перегляду ще не настав;
  • людям з безстроковим статусом інвалідності;
  • військовим і особам цивільного захисту (оскільки для них діють окремі правила);
  • людям, які живуть на окупованих або прифронтових територіях;
  • людям, які мають складні захворювання або порушення (наприклад, немає кінцівки, органу слуху чи зору, є онкопатологія або психічні розлади).

Інвалідність під питанням? Кому з українців потрібно пройти оцінювання з 1 квітняКому оцінювання з 1 квітня проходити не потрібно (скриншот: t.me/uriad24)

Як підготуватись до оцінювання й чого чекати

У межах підготовки до оцінювання повсякденного функціонування, українцям потрібно:

  • звернутися до свого лікаря (сімейного, терапевта або профільного);
  • отримати від нього електронне направлення на оцінювання;
  • обрати разом із ним медичний заклад з актуального списку.

Після того, як справу людини поставлять у чергу на розгляд, їй надійде сповіщення - про дату та час розгляду.

Варто зазначити також, що:

  • оцінювання проводить експертна команда з щонайменше трьох практикуючих лікарів;
  • рішення ухвалюється колегіально;
  • результати автоматично фіксуються у відповідній електронній системі.

Інвалідність під питанням? Кому з українців потрібно пройти оцінювання з 1 квітняПідготовка та проведення оцінювання (скриншот: t.me/uriad24)

Насамкінець варто зауважити, що дізнатись, чи потрібно вам проходити оцінювання (або ж чи настав строк повторного огляду), завжди можна у свого лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні розширили перелік причин для оформлення інвалідності.

Читайте також, що відомо про програми підтримки ВПО з дітьми та людей з інвалідністю.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, Telegram-канал "Уряд online".

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