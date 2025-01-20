Нова система оцінювання функціонального стану: що потрібно знати про права пацієнтів і лікарів

Нова система оцінювання повсякденного функціонування людини створена для забезпечення прозорості, справедливості та комфорту для кожного. Завдяки реформі вдалося залучити понад 6 000 лікарів у складі 1 500 експертних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Права пацієнтів і команди оцінювання: Аудіо та відеофіксація : Для забезпечення прозорості процесу оцінювання дозволено здійснювати аудіо та відеозапис. Пацієнт і заклад охорони здоров’я мають право знімати процес, але матеріали можуть використовуватися лише для внутрішніх потреб, зокрема в разі оскарження рішень. Публічне розміщення таких записів без згоди сторін заборонене законодавством.

: Для забезпечення прозорості процесу оцінювання дозволено здійснювати аудіо та відеозапис. Пацієнт і заклад охорони здоров’я мають право знімати процес, але матеріали можуть використовуватися лише для внутрішніх потреб, зокрема в разі оскарження рішень. Публічне розміщення таких записів без згоди сторін заборонене законодавством. Присутність представника пацієнта : Пацієнт має право запросити представника під час оцінювання, подавши відповідну заяву.

: Пацієнт має право запросити представника під час оцінювання, подавши відповідну заяву. Оскарження рішень: Якщо пацієнт не згоден із висновками команди, він може подати скаргу протягом 40 днів з моменту винесення рішення. Скарги розглядаються Центром оцінювання функціонального стану особи. Лікарі експертних команд докладають зусиль, аби забезпечити якісне впровадження нової системи. Станом на зараз: створено понад 1 500 експертних команд ;

; до роботи залучено майже 6 000 лікарів ;

; команди працюють у 290 медзакладах по всій країні та розглянули понад 10 000 справ. Правила взаємодії: Проява терпіння і тактовністі. Спокійні та зрозумілі пояснення сприятимуть зниженню напруги.

Пацієнтам важливо чітко повідомляти про їхні права, включно з можливістю оскарження рішення.

Неприпустимі тиск, образи, погрози чи агресивна поведінка з будь-якого боку.