Листопад шаленіє: які міста України побили 18 температурних рекордів і де прогріло до +24

Нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, минулого тижня - впродовж 21, 22 і 23 листопада 2025 року - денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.
В цілому за три дні було встановлено 18 нових температурних рекордів у різних містах України.
Так, у п'ятницю (21 листопада) рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у чотирьох містах:
Наступного дня - в суботу (22 листопада) - нові історичні рекордні значення температури зафіксували у шести українських містах:
Тим часом у неділю (23 листопада) нові температурні рекорди було встановлено у восьми містах:
Варто зазначити, що вищезгадані рекорди - не перші, встановлені впродовж поточного місяця.
Так, у вівторок, 18 листопада, експерти УкрГМЦ вже фіксували нові рекордні значення денної температури (для цієї дати) - у п'ятьох містах України.
При цьому в інших областях - на заході України - вночі випав сніг.
Наступного дня - у середу, 19 листопада - білий "килим" накрив навіть деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.
Після цього в Україну завітало короткострокове потепління.
У п'ятницю, 21 листопада, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна пояснила, що впродовж кількох наступних діб погоду на більшій частині території України будуть зумовлювати атмосферні фронти (із західної Європи).
З огляду на це на вихідних - 22-23 листопада - найактивніші процеси відбувались у західних областях України, де дощ змінився снігом (мокрим снігом).
При цьому температура повітря була дуже контрастною, хоча і з тенденцією до зниження.
З огляду на погіршення погодних умов і справжні "зимові прояви" (перші в цьому сезоні), населення закликали максимально підготуватись. Перш за все - "перевзути" автівки.
Вже сьогодні зранку температура у Карпатах "впала" до -12 градусів за Цельсієм. Крім того, синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища у деяких областях.
