Листопад шаленіє: які міста України побили 18 температурних рекордів і де прогріло до +24

В яких містах зафіксували нові температурні рекорди

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, минулого тижня - впродовж 21, 22 і 23 листопада 2025 року - денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

В цілому за три дні було встановлено 18 нових температурних рекордів у різних містах України.

Так, у п'ятницю (21 листопада) рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у чотирьох містах:

у Полтаві - 13,0°C;

у Кропивницькому - 16,0°C;

у Миколаєві - 18,2°C;

у Херсоні - 18,7°C.

Наступного дня - в суботу (22 листопада) - нові історичні рекордні значення температури зафіксували у шести українських містах:

у Сумах - 12,8°C;

у Полтаві - 15,3°C;

у Дніпрі - 15,5°C;

у Кропивницькому - 16,8°C;

у Миколаєві - 19,4°C;

у Херсоні - 20,8°C.

Тим часом у неділю (23 листопада) нові температурні рекорди було встановлено у восьми містах:

у Харкові - 12,2°C;

у Полтаві - 12,2°C;

у Кропивницькому - 13,2°C;

у Дніпрі - 14,5°C;

у Запоріжжі - 15,6°C;

у Миколаєві - 17,2°C;

у Херсоні - 18,5°C;

у Сімферополі - 24,0°C.

Температурні рекорди в Україні впродовж 21, 22 і 23 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні минулого тижня й сьогодні

Варто зазначити, що вищезгадані рекорди - не перші, встановлені впродовж поточного місяця.

Так, у вівторок, 18 листопада, експерти УкрГМЦ вже фіксували нові рекордні значення денної температури (для цієї дати) - у п'ятьох містах України.

При цьому в інших областях - на заході України - вночі випав сніг.

Наступного дня - у середу, 19 листопада - білий "килим" накрив навіть деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

Після цього в Україну завітало короткострокове потепління.

У п'ятницю, 21 листопада, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна пояснила, що впродовж кількох наступних діб погоду на більшій частині території України будуть зумовлювати атмосферні фронти (із західної Європи).

З огляду на це на вихідних - 22-23 листопада - найактивніші процеси відбувались у західних областях України, де дощ змінився снігом (мокрим снігом).

При цьому температура повітря була дуже контрастною, хоча і з тенденцією до зниження.

З огляду на погіршення погодних умов і справжні "зимові прояви" (перші в цьому сезоні), населення закликали максимально підготуватись. Перш за все - "перевзути" автівки.

Вже сьогодні зранку температура у Карпатах "впала" до -12 градусів за Цельсієм. Крім того, синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища у деяких областях.