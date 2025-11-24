ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Температура у Карпатах "впала" до -12: синоптики пояснили, чому погода сьогодні - небезпечна

Понеділок 24 листопада 2025 10:20
UA EN RU
Температура у Карпатах "впала" до -12: синоптики пояснили, чому погода сьогодні - небезпечна Сьогодні погода у деяких областях України може бути небезпечною (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Погода на високогір'ї Карпат сьогодні зранку була хмарною. Температура повітря опустилась до -12 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Ситуація на високогір'ї Карпат сьогодні зранку

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 7:15 24 листопада 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною. Видимість - обмежена.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 10 м/с.

При цьому температура повітря була на рівні -12⁰С.

Температура у Карпатах &quot;впала&quot; до -12: синоптики пояснили, чому погода сьогодні - небезпечнаПублікація рятувальників про погоду на горі Піп Іван зранку (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Чого чекати від погоди в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 24 листопада погода в області буде з мінливою хмарністю, без істотних опадів.

На дорогах може бути ожеледиця.

Денна температура повітря при цьому очікується:

  • в Івано-Франківську - від 3 до 5 градусів вище нуля;
  • по Івано-Франківській області - від 0 до 5 градусів тепла;
  • на високогір'ї Карпат - від 1 до 6 градусів морозу.

Температура у Карпатах &quot;впала&quot; до -12: синоптики пояснили, чому погода сьогодні - небезпечнаПрогноз погоди на 24 листопада (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Крім того, спеціалісти попереджають місцевих мешканців про небезпечне метеорологічне явище.

Так, до кінця дня 24 листопада пориви південно-західного вітру по Івано-Франківській області можуть досягати швидкості 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в обласному центрі з гідрометеорології.

Температура у Карпатах &quot;впала&quot; до -12: синоптики пояснили, чому погода сьогодні - небезпечнаПопередження про небезпечне метеорологічне явище (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Попередження про небезпечну погоду від УкрГМЦ

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру також попередили українців про небезпечні метеорологічні явища у деяких областях.

Йдеться про те, що:

  • впродовж понеділка на дорогах у західних областях - ожеледиця;
  • вдень у Карпатах - пориви вітру до 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - додали фахівці.

Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Температура у Карпатах &quot;впала&quot; до -12: синоптики пояснили, чому погода сьогодні - небезпечнаПопередження про небезпечну погоду від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, вночі 18 листопада погода принесла сніг у низку областей на заході України.

Наступного дня (19 листопада) білий "килим" накрив навіть деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

Згодом синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що у західних областях України дощ може змінитись снігом (або ж мокрим снігом) навіть у денні години.

Тим часом у Карпатах експерти УкрГМЦ прогнозували сильний сніг.

З огляду на погіршення погодних умов і справжні "зимові прояви" (перші в цьому сезоні), населення закликали максимально підготуватись. Перш за все - "перевзути" автівки.

Гідрометцентр Погода в Україні Карпати Івано-Франківська область Західна Україна Негода в Україні Метеоролог Гори
