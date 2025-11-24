Температура у Карпатах "впала" до -12: синоптики пояснили, чому погода сьогодні - небезпечна

Погода на високогір'ї Карпат сьогодні зранку була хмарною. Температура повітря опустилась до -12 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Ситуація на високогір'ї Карпат сьогодні зранку

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 7:15 24 листопада 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною. Видимість - обмежена.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 10 м/с.

При цьому температура повітря була на рівні -12⁰С.

Публікація рятувальників про погоду на горі Піп Іван зранку (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Чого чекати від погоди в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 24 листопада погода в області буде з мінливою хмарністю, без істотних опадів.

На дорогах може бути ожеледиця.

Денна температура повітря при цьому очікується:

в Івано-Франківську - від 3 до 5 градусів вище нуля;

по Івано-Франківській області - від 0 до 5 градусів тепла;

на високогір'ї Карпат - від 1 до 6 градусів морозу.

Прогноз погоди на 24 листопада (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Крім того, спеціалісти попереджають місцевих мешканців про небезпечне метеорологічне явище.

Так, до кінця дня 24 листопада пориви південно-західного вітру по Івано-Франківській області можуть досягати швидкості 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в обласному центрі з гідрометеорології.

Попередження про небезпечне метеорологічне явище (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Попередження про небезпечну погоду від УкрГМЦ

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру також попередили українців про небезпечні метеорологічні явища у деяких областях.

Йдеться про те, що:

впродовж понеділка на дорогах у західних областях - ожеледиця;

вдень у Карпатах - пориви вітру до 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - додали фахівці.

Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Попередження про небезпечну погоду від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)