Погода в листопаді здивувала? Агрометеорологи пояснили, що відбувається з озиминою в Україні

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Особливості погоди в Україні на початку листопада

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, впродовж першої декади листопада поточного року в Україні спостерігалася "тепліша звичайного погода".

Йдеться про те, що впродовж більшості днів середньодобові показники температури повітря відповідали показникам першої половини жовтня.

Повідомляється також, що:

максимальна температура у найтепліші дні підвищувалася до +13+21°C;

рівень середньої декадної температури був на 2-4°C вищим за норму.

При цьому на всій території країни впродовж декади відмічалися дощі різної кількості та інтенсивності.

"Від невеликих на більшій частині території до помірних та місцями (у західних і північних областях) до значних", - уточнили в УкрГМЦ.

Крім того, часом спостерігалися:

мряка;

сильні тумани.

Агрометеорологічні умови першої декади листопада 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Вплив погоди на ріст і розвиток озимини в Україні

В Укргідрометцентрі повідомили, що агрометеорологічні умови у першій декаді листопада були сприятливими:

для росту озимих культур;

для розвитку озимих культур.

Уточнюється, що помірно тепла волога погода, тумани й мряка, а також слабкі опади у більшості днів "мали позитивний вплив на посіви".

"Однак через повільне накопичення ефективних температур активного розвитку не спостерігалося", - зауважили спеціалісти УкрГМЦ.

Так, за спостереженнями агрометеорологів:

озимі культури, посіяні у вересні та на початку жовтня, - досягли масової фази кущіння;

посіви першої половини жовтня - знаходились у фазах утворення листків та вузлових коренів;

на пізніх посівах другої половини жовтня - тривало формування сходів.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)