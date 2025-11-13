Погода в листопаді здивувала? Агрометеорологи пояснили, що відбувається з озиминою в Україні
В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Особливості погоди в Україні на початку листопада
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, впродовж першої декади листопада поточного року в Україні спостерігалася "тепліша звичайного погода".
Йдеться про те, що впродовж більшості днів середньодобові показники температури повітря відповідали показникам першої половини жовтня.
Повідомляється також, що:
- максимальна температура у найтепліші дні підвищувалася до +13+21°C;
- рівень середньої декадної температури був на 2-4°C вищим за норму.
При цьому на всій території країни впродовж декади відмічалися дощі різної кількості та інтенсивності.
"Від невеликих на більшій частині території до помірних та місцями (у західних і північних областях) до значних", - уточнили в УкрГМЦ.
Крім того, часом спостерігалися:
- мряка;
- сильні тумани.
Агрометеорологічні умови першої декади листопада 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Вплив погоди на ріст і розвиток озимини в Україні
В Укргідрометцентрі повідомили, що агрометеорологічні умови у першій декаді листопада були сприятливими:
- для росту озимих культур;
- для розвитку озимих культур.
Уточнюється, що помірно тепла волога погода, тумани й мряка, а також слабкі опади у більшості днів "мали позитивний вплив на посіви".
"Однак через повільне накопичення ефективних температур активного розвитку не спостерігалося", - зауважили спеціалісти УкрГМЦ.
Так, за спостереженнями агрометеорологів:
- озимі культури, посіяні у вересні та на початку жовтня, - досягли масової фази кущіння;
- посіви першої половини жовтня - знаходились у фазах утворення листків та вузлових коренів;
- на пізніх посівах другої половини жовтня - тривало формування сходів.
Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
