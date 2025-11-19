Листопад побив 5 температурних рекордів за день: де прогріло до +18 (карта)

Нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни п'ять нових температурних рекордів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких містах зафіксували нові температурні рекорди

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, нові температурні рекорди в Україні було зафіксовано впродовж вчорашнього дня - вівторка, 18 листопада 2025 року.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.

Так, рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у п'ятьох містах України у різних областях:

у Сумах - 13,7°C;

у Миколаєві - 16,0°C;

у Дніпрі - 16,2°C;

у Запоріжжі - 17,1°C;

у Херсоні - 18,0°C.

Температурні рекорди в Україні впродовж 18 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що відбувається з погодою в Україні сьогодні

Впродовж сьогоднішнього дня - середи, 19 листопада - на погоду на півдні, сході та у центральних областях України впливають атмосферні фронти. Тобто тут імовірні опади.

Тим часом на заході та півночі країни - у полі підвищеного тиску - опадів не прогнозували.

Раніше синоптики УкрГМЦ розповіли, що:

південь і схід країни залишатимуться сьогодні в теплій повітряній масі;

на решті території внаслідок поширення холодного повітря з північного заходу Європи температура знизиться.

В цілому ж погода по Україні - хмарна з проясненнями. Вітер - переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Найтепліше сьогодні вдень може бути на півдні та сході країни - до 7-12 градусів за Цельсієм, а також у Криму (де стовпчики термометрів можуть піднятись до 15-20 градусів вище нуля).

Найпрохолодніше - у Карпатах, де вдень прогнозували температуру повітря близько 0 градусів.

Прогноз погоди на поточний день (скриншот: facebook.com/UkrHMC)