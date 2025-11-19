ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Листопад побив 5 температурних рекордів за день: де прогріло до +18 (карта)

Середа 19 листопада 2025 15:14
UA EN RU
Листопад побив 5 температурних рекордів за день: де прогріло до +18 (карта) Листопад встановив 5 нових температурних рекордів за один день (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни п'ять нових температурних рекордів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких містах зафіксували нові температурні рекорди

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, нові температурні рекорди в Україні було зафіксовано впродовж вчорашнього дня - вівторка, 18 листопада 2025 року.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.

Так, рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у п'ятьох містах України у різних областях:

  • у Сумах - 13,7°C;
  • у Миколаєві - 16,0°C;
  • у Дніпрі - 16,2°C;
  • у Запоріжжі - 17,1°C;
  • у Херсоні - 18,0°C.

Листопад побив 5 температурних рекордів за день: де прогріло до +18 (карта)Температурні рекорди в Україні впродовж 18 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що відбувається з погодою в Україні сьогодні

Впродовж сьогоднішнього дня - середи, 19 листопада - на погоду на півдні, сході та у центральних областях України впливають атмосферні фронти. Тобто тут імовірні опади.

Тим часом на заході та півночі країни - у полі підвищеного тиску - опадів не прогнозували.

Раніше синоптики УкрГМЦ розповіли, що:

  • південь і схід країни залишатимуться сьогодні в теплій повітряній масі;
  • на решті території внаслідок поширення холодного повітря з північного заходу Європи температура знизиться.

В цілому ж погода по Україні - хмарна з проясненнями. Вітер - переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Найтепліше сьогодні вдень може бути на півдні та сході країни - до 7-12 градусів за Цельсієм, а також у Криму (де стовпчики термометрів можуть піднятись до 15-20 градусів вище нуля).

Найпрохолодніше - у Карпатах, де вдень прогнозували температуру повітря близько 0 градусів.

Листопад побив 5 температурних рекордів за день: де прогріло до +18 (карта)Прогноз погоди на поточний день (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчора - попри рекордне тепло в деяких областях - листопад приніс сніг у низку областей на заході України.

Сьогодні ж, 19 листопада, білий "килим" накрив деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись із наступного понеділка, 24 листопада.

Читайте також, чого чекати від погоди в Україні завтра і в яких областях прогнозують дощі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Запоріжжя Миколаїв Херсон Суми Погода в Україні Погода Метеоролог Рекорди Осінь
Новини
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського