Сонце можна "записати"? Як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва (фото)
Не всі знають про те, що сонце можна "записати". Тож у Сумському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, як саме на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласного центру у Facebook.
Як визначають тривалість сонячного сяйва
Українцям розповіли, що в цілому існують різні методи визначення тривалості сонячного сяйва.
Проте у метеорологічній практиці використовують в основному "метод пропалювання". Його реалізовують завдяки спеціальному приладу - геліографу.
Визначити тривалість сонячного сяйва допомагає геліограф (фото: facebook.com/sumy.hmc/Братуха Анастасія)
При цьому, за словами експертів, реєструється час, впродовж якого інтенсивність прямої сонячної радіації достатня, щоб пропалити спеціальну стрічку, закріплену в оптичному фокусі скляної кулі.
Пропалена у геліографі сонячною радіацією стрічка (фото: facebook.com/sumy.hmc/Братуха Анастасія)
Уточнюється, що на метеомайданчику геліограф:
- встановлюють на горизонтальній підставці;
- міцно закріплюють на бетонному або дерев'яному стовпі висотою 2 м.
"Місце встановлення приладу повинно бути відкрите сонцю за будь-якого його положення", - наголосили спеціалісти.
Геліограф, встановлений на метеостанції "Конотоп" (фото: facebook.com/sumy.hmc/Братуха Анастасія)
Насамкінець в обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що вимірювання тривалості сонячного сяйва - це щодобове визначення сумарних за кожну годину пропалин на стрічках геліографа.
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