Сонце можна "записати"? Як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва (фото)

Не всі знають про те, що сонце можна "записати". Тож у Сумському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, як саме на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласного центру у Facebook.

Насамкінець в обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що вимірювання тривалості сонячного сяйва - це щодобове визначення сумарних за кожну годину пропалин на стрічках геліографа.

"Місце встановлення приладу повинно бути відкрите сонцю за будь-якого його положення", - наголосили спеціалісти.

Уточнюється, що на метеомайданчику геліограф:

При цьому, за словами експертів, реєструється час, впродовж якого інтенсивність прямої сонячної радіації достатня, щоб пропалити спеціальну стрічку, закріплену в оптичному фокусі скляної кулі.

Проте у метеорологічній практиці використовують в основному "метод пропалювання". Його реалізовують завдяки спеціальному приладу - геліографу.

Українцям розповіли, що в цілому існують різні методи визначення тривалості сонячного сяйва .

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