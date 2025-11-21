В Україну йдуть перші снігопади: на тлі негоди водіям радять "перевзутися"
Найближчими днями на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти, які переміщуються із західної Європи. При цьому в деяких областях дощ зміниться мокрим снігом.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Де буде найбільше снігу найближчим часом
Експерт розповіла, що у наступні три доби погоду на більшій частині території України будуть зумовлювати атмосферні фронти, що переміщуються із західної Європи.
При цьому впродовж вихідних днів - 22-23 листопада - найактивніші процеси будуть відбуватись у західних областях України, де дощ зміниться снігом.
"Місцями чекаємо навіть значні опади. У Карпатах - сильний сніг. І налипання мокрого снігу по західних областях може бути. Ожеледь. На дорогах - ожеледиця", - повідомила Птуха.
Вона зауважила, що мокрий сніг може бути у західних областях не тільки вночі, але і в денні години.
Так, вже 22 листопада - значні опади (дощ і мокрий сніг) очікуються на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях.
"Тобто вже комплексні такі, зимові прояви погоди. І оскільки вони - перші в цьому сезоні, то, звичайно до них зараз потрібно максимально підготуватися населенню. Перш за все, звісно, "перевзути" автівки", - наголосила синоптик.
Вона додала, що "сильний мокрий сніг" завтра очікується також у Карпатах - на високогір'ї й у Карпатському регіоні.
"Тож по всьому регіону вже може утворюватись сніговий покрив... За попередньою інформацією... від 5 до 15 см. У Карпатському регіоні, звичайно, вище. 20-30 см може бути у Карпатах", - поділилась представниця УкрГМЦ.
Тим часом на решті території України, крім південного сходу, "просто пройдуть дощі".
"А на південному сході - там практично без опадів", - додала Птуха.
Де ще в Україні може бути сніг
Згідно з інформацією синоптика, в неділю (23 листопада) дощі можуть бути також із мокрим снігом:
- на півночі України;
- у Вінницькій області.
"Адже там дещо знизиться температура. Це, безпосередньо, означає, що і для Київської області (такий прогноз може бути також, - Ред.)", - пояснила фахівець.
Водночас вона зауважила, що там "утворення якогось снігового покриву" експерти УкрГМЦ поки що не очікують.
"Все ж таки переважно буде рідка фаза. Але мокрий сніг вже може пролітати. Така, неприємна змішана фаза опадів, як ми її називаємо", - поділилась Птуха.
Вона повідомила також, що вже у понеділок (24 листопада) "опади поступово припинятимуться".
"І вдень вони ймовірні лише у східних і південно-східних областях", - додала спеціаліст.
Що буде з температурою повітря в Україні
"Щодо температури, то вона буде дуже контрастною. З тенденцією до зниження", - розповіла Птуха.
Найхолодніша погода, за її словами, очікується у західних областях. А найтепліше буде на півдні та сході країни.
"Якщо говорити саме про значення температури найближчими днями, то у західних областях 22 листопада вночі та вдень - зниження до 0 градусів відбуватиметься", - повідомила синоптик.
Впродовж 23-24 листопада у західних областях вночі очікується від 1 до 6 градусів морозу.
"Навіть, можливо, й денні максимуми будуть не вище 0. А у Карпатах навіть до -10°C в нічні години", - додала експерт.
На решті територій України впродовж вихідних температурні показники можуть бути такими:
- вночі 4-10 градусів тепла;
- вдень - 12-18°C.
Тим часом на півночі буде дещо прохолодніше:
- вночі від 6 градусів тепла до 1 градусу морозу;
- вдень +3+10°C.
"Але 24 листопада - вже зниження температури у більшості областей. Десь на 3-5 градусів від озвучених", - наголосила представниця УкрГМЦ.
Чи прийшла в Україну метеорологічна зима
Птуха розповіла, що надалі "певні коливання погоди можуть бути".
"Але найближча ось синоптична перспектива - це 3-5 діб - то в нас будуть такі, скажімо так, процеси вже більш перехідного саме характеру, передзим'я. Протистояння", - зауважила вона.
Експерт пояснила, що "по південному сходу - там ще плюсові значення (до +18°C)".
"Натомість у західних областях вдень, по тому ж Львову, може бути від +1°C до 0°C. Тому контраст - майже у 20 градусів по території України", - поділилась синоптик.
Вона додала, що така ситуація не те що типова, але "притаманна перехідним ось таким моментам".
"Коли змінюються синоптичні процеси з осінніх на зимові. Відбувається таке справжнє протистояння двох сезонів", - зазначила представниця УкрГМЦ.
Вона констатувала, що у розрізі температурних показників - "у нас зараз якраз таки все близько норми листопадової".
"Тобто чогось надзвичайного у цих процесах немає. Наприклад минулого року також десь на початку якраз третьої декади листопада вже спостерігався сніг, мокрий сніг по території України. Подекуди - утворення снігового покриву. Це, в принципі, якраз таки класична ситуація для листопада", - пояснила Птуха.
Насамкінець вона зауважила, що до метеорологічної зими Україна ще не перейшла.
Перші холоди та сніг в Україні цього року
Нагадаємо, що цього року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг ще 24 серпня.
Наступного дня - 25 серпня 2025 року - у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).
Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.
На початку вересня ситуація дещо покращилась - у більшість регіонів повернулась тепла, суха і сонячна погода (яку зумовлював вплив поля підвищеного атмосферного тиску).
Проте 15 вересня експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян про чергові зміни погоди. Вже зранку 18 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.
У жовтні морозна й хмарна погода на високогір'ї Карпат фіксувалась неодноразово. Оскільки синоптики періодично прогнозували подальше погіршення погодних умов у горах, рятувальники навіть просили туристів обмежити свої походи.
Вже 28 жовтня люди у мережі ділились першими кадрами, на яких Буковель засипало снігом (і курорт перетворився на зимову казку).
29 жовтня у Карпатах намело навіть до 80 см снігу.
Пізніше температура повітря у більшості областей України знову підвищувалась, а сніг у горах - танув.
Нещодавно - 18 листопада - на тлі чергового похолодання в Україні сніговий покрив з'явився не лише на високогір'ї Карпат, але й дещо "нижче" - у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях України.
Наступного дня - 19 листопада - білий "килим" накрив навіть деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.