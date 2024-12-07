Куди поїхати у Хорватії: вісім найкращих місць для відпочинку

На невеликій території Хорватії знаходиться безліч визначних пам'яток. Ця країна має безліч переваг для мандрівника: море, гори, острови, смачна кухня та давня історія.

РБК-Україна зібрало найкращі місця для відпочинку у Хорватії.

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Дубровник

Дубровник не потребує особливої презентації. Місто стало ще більш знаменитим завдяки серіалу "Гра престолів".

Дубровник оточений масивною фортифікаційною стіною, по якій можна прогулятися. За стіною - кілька десятків пам’яток.

Головна визначна пам'ятка - Старе місто, яке включене в Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Його оточує мур, який поділяє теперішнє і минуле Дубровника. За воротами ви знайдете старовинні храми, численні вузькі вулички з нескінченними сходами, площі з фонтанами й затишні кафе.

Навколо Дубровника - десяток першокласних пляжів, а саме місто дало назву Рив’єрі Дубровника.

Дубровник (фото з мережі)

Плитвицькі озера

Плитвицькі озера - одна з найбільш відвідуваних природних пам'яток Хорватії.

У 1949 році мальовничі Плитвицькі озера набули статусу національного парку, а з 1979 року знаходяться в реєстрі Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Плитвицькі озера розташовані в горах у центрі Хорватії, і це зовсім унікальне місце з безліччю озер і водоспадів різного рівня, які плавно перетікають одне в інше.

16 великих і безліч маленьких озер, а також 20 печер прекрасні в будь-яку пору року. За день ці 217 га не обійти, тому є хороший привід повернутися ще раз, або купити дводенний квиток.

Плитвицькі озера (фото з мережі)

Спліт

Спліт - друге за величиною місто Хорватії, яке часто називають "квіткою Середземномор'я". Воно розташоване на півострові біля узбережжя Далмації.

Головна визначна пам'ятка міста - історичний центр, що являє собою чудовий зразок готичної та ренесансної архітектури. Перлина колекції - палац Діоклетіана, побудований між 298 і 305 роками н. е.

Спліт (фото з мережі)

Півострів Пелєшаць

Півострів Пелєшаць вважається одним з провідних виноробних регіонів країни. Тут виробляються "король" хорватських вин Dingac і не менш знаменитий Postup.

На півострові обов'язково необхідно відвідати дегустацію, в ході якої розкажуть про те, який шлях проходить вино перш ніж опинитися на полицях магазинів і в келихах гурманів.

Півострів Пелєшаць (фото з мережі)

Ровінь

Ровінь - це дивовижне курортне місто Хорватії, розташоване біля самого берега Адріатичного моря. У минулому місто було рибальським селом.

Ровінь дуже фотогенічний і може похвалитися багатою історією, здатної захопити навіть бувалих мандрівників.

Пляжі Ровіню відомі найчистішою прозорою водою та безліччю затишних бухт по сусідству зі столітніми соснами у природному парку Золотий мис.

Ровінь (wikipedia.org)

Пула

Пула - місто і порт на північно-східному узбережжі Адріатичного моря, найбільше місто в південній частині хорватського півострова Істрія.

В Пулі ви можете побачити давньоримські будівлі поряд з італійськими палацами та австрійськими будинками. Також до наших днів зберігся амфітеатр на 23000 глядачів, побудований у давньоримські часи.

Пула (фото з мережі)

Півострів Задар

Півострів Задар являє собою унікальне поєднання культур: тут і руїни римського форуму, і будинки, зведені у 19 столітті, і романські церкви..

Окинути все це відразу можна, піднявшись на Міську башту, де обладнана оглядовий майданчик.

Півострів Задар (фото з мережі)

Національний парк Крка

Крка - національний парк в Хорватії. Розташований він на однойменному півострові у середній Далмації, в долині річки Крка.

Національний парк має площу 109 кв. км. Це місце відоме мальовничою природою: водоспадами, зеленими пагорбами та лісами. Крка не поступається красою відомим Плітвіцьким озерам - сюди теж приїжджають туристи з усіх кінців Європи.

Національний парк Крка (wikipedia.org)