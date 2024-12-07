Куди поїхати у Хорватії: вісім найкращих місць для відпочинку
На невеликій території Хорватії знаходиться безліч визначних пам'яток. Ця країна має безліч переваг для мандрівника: море, гори, острови, смачна кухня та давня історія.
РБК-Україна зібрало найкращі місця для відпочинку у Хорватії.
Зміст:
- Дубровник
- Плитвицькі озера
- Спліт
- Півострів Пелєшаць
- Ровінь
- Пула
- Півострів Задар
- Національний парк Крка
Дубровник
Дубровник не потребує особливої презентації. Місто стало ще більш знаменитим завдяки серіалу "Гра престолів".
Дубровник оточений масивною фортифікаційною стіною, по якій можна прогулятися. За стіною - кілька десятків пам’яток.
Головна визначна пам'ятка - Старе місто, яке включене в Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Його оточує мур, який поділяє теперішнє і минуле Дубровника. За воротами ви знайдете старовинні храми, численні вузькі вулички з нескінченними сходами, площі з фонтанами й затишні кафе.
Навколо Дубровника - десяток першокласних пляжів, а саме місто дало назву Рив’єрі Дубровника.
Дубровник (фото з мережі)
Плитвицькі озера
Плитвицькі озера - одна з найбільш відвідуваних природних пам'яток Хорватії.
У 1949 році мальовничі Плитвицькі озера набули статусу національного парку, а з 1979 року знаходяться в реєстрі Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Плитвицькі озера розташовані в горах у центрі Хорватії, і це зовсім унікальне місце з безліччю озер і водоспадів різного рівня, які плавно перетікають одне в інше.
16 великих і безліч маленьких озер, а також 20 печер прекрасні в будь-яку пору року. За день ці 217 га не обійти, тому є хороший привід повернутися ще раз, або купити дводенний квиток.
Плитвицькі озера (фото з мережі)
Спліт
Спліт - друге за величиною місто Хорватії, яке часто називають "квіткою Середземномор'я". Воно розташоване на півострові біля узбережжя Далмації.
Головна визначна пам'ятка міста - історичний центр, що являє собою чудовий зразок готичної та ренесансної архітектури. Перлина колекції - палац Діоклетіана, побудований між 298 і 305 роками н. е.
Спліт (фото з мережі)
Півострів Пелєшаць
Півострів Пелєшаць вважається одним з провідних виноробних регіонів країни. Тут виробляються "король" хорватських вин Dingac і не менш знаменитий Postup.
На півострові обов'язково необхідно відвідати дегустацію, в ході якої розкажуть про те, який шлях проходить вино перш ніж опинитися на полицях магазинів і в келихах гурманів.
Півострів Пелєшаць (фото з мережі)
Ровінь
Ровінь - це дивовижне курортне місто Хорватії, розташоване біля самого берега Адріатичного моря. У минулому місто було рибальським селом.
Ровінь дуже фотогенічний і може похвалитися багатою історією, здатної захопити навіть бувалих мандрівників.
Пляжі Ровіню відомі найчистішою прозорою водою та безліччю затишних бухт по сусідству зі столітніми соснами у природному парку Золотий мис.
Ровінь (wikipedia.org)
Пула
Пула - місто і порт на північно-східному узбережжі Адріатичного моря, найбільше місто в південній частині хорватського півострова Істрія.
В Пулі ви можете побачити давньоримські будівлі поряд з італійськими палацами та австрійськими будинками. Також до наших днів зберігся амфітеатр на 23000 глядачів, побудований у давньоримські часи.
Пула (фото з мережі)
Півострів Задар
Півострів Задар являє собою унікальне поєднання культур: тут і руїни римського форуму, і будинки, зведені у 19 столітті, і романські церкви..
Окинути все це відразу можна, піднявшись на Міську башту, де обладнана оглядовий майданчик.
Півострів Задар (фото з мережі)
Національний парк Крка
Крка - національний парк в Хорватії. Розташований він на однойменному півострові у середній Далмації, в долині річки Крка.
Національний парк має площу 109 кв. км. Це місце відоме мальовничою природою: водоспадами, зеленими пагорбами та лісами. Крка не поступається красою відомим Плітвіцьким озерам - сюди теж приїжджають туристи з усіх кінців Європи.
Національний парк Крка (wikipedia.org)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які цікаві місця обов'язково потрібно відвідати у Мілані, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Берліні, Барселоні, Стамбулі, Амстердамі та Будапешті.
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