Куда поехать в Хорватии: восемь лучших мест для отдыха

На небольшой территории Хорватии находится множество достопримечательностей. У этой страны множество преимуществ для путешественника: море, горы, острова, вкусная кухня и давняя история.

РБК-Украина собрало самые лучшие места для отдыха в Хорватии.

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Дубровник

Дубровник не нуждается в особой презентации. Город стал еще более знаменит благодаря сериалу "Игра престолов".

Дубровник окружен мощной фортификационной стенкой, по которой можно прогуляться. За стеной - несколько десятков достопримечательностей.

Главная достопримечательность - Старый город, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Его окружает стена, разделяющая настоящее и прошлое Дубровника. За воротами вы найдете старинные храмы, многочисленные узкие улочки с бесконечной лестницей, площади с фонтанами и уютные кафе.

Вокруг Дубровника - десяток первоклассных пляжей, а сам город дал название Ривьере Дубровнику.

Дубровник (фото из сети)

Плитвицкие озера

Плитвицкие озера - одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Хорватии.

В 1949 году живописные Плитвицкие озера приобрели статус национального парка, а с 1979 года находятся в реестре Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Плитвицкие озера расположены в горах в центре Хорватии, и это совершенно уникальное место с множеством озер и водопадов разного уровня, плавно перетекающих одно в другое.

16 больших и множество маленьких озер, а также 20 пещер прекрасны в любое время года. За день эти 217 га не обойти, поэтому есть хороший повод вернуться еще раз или купить двухдневный билет.

Плитвицкие озера (фото из сети)

Сплит

Сплит - второй по величине город Хорватии, который часто называют "цветком Средиземноморья". Он расположен на полуострове у побережья Далмации.

Главная достопримечательность города - исторический центр, представляющий собой замечательный образец готической и ренессансной архитектуры.

Сплит (фото из сети)

Полуостров Пелешац

Полуостров Пелешац считается одним из ведущих винодельческих регионов страны. Здесь производятся "король" хорватских вин Dingac и не менее знаменитый Postup.

На полуострове обязательно необходимо посетить дегустацию, в ходе которой расскажут о том, какой путь проходит вино, прежде чем оказаться на полках магазинов и в бокалах гурманов.

Полуостров Пелешац (фото из сети)

Ровинь

Ровинь - это удивительный курортный город Хорватии, расположенный у самого берега Адриатического моря. В прошлом город был рыбацкой деревушкой.

Ровинь очень фотогеничный и может похвастаться богатой историей, способной увлечь даже бывалых путешественников.

Пляжи Ровиня известны чистейшей прозрачной водой и множеством уютных бухт по соседству со столетними соснами в природном парке Золотой мыс.

Ровень (wikipedia.org)

Пула

Пула - город и порт на северо-восточном побережье Адриатического моря, самый большой город в южной части хорватского полуострова Истрия.

В Пуле можно увидеть древнеримские здания рядом с итальянскими дворцами и австрийскими домами. Также до наших дней сохранился амфитеатр на 23 000 зрителей, построенный в древнеримские времена.

Пула (фото из сети)

Полуостров Задар

Задар представляет собой уникальное сочетание культур: здесь и руины римского форума, и дома, возведенные в 19 веке, и романские церкви.

Оставить все это сразу можно, поднявшись на Городскую башню, где оборудована смотровая площадка.

Полуостров Задар (фото из сети)

Национальный парк Крка

Крка - национальный парк в Хорватии. Расположен он на одноименном полуострове в средней Далмации, в долине реки Крка.

Национальный парк имеет площадь 109 кв. км. Это место известно живописной природой: водопадами, зелеными холмами и лесами. Крка не уступает красоте известным Плитвицким озерам - сюда тоже приезжают туристы со всех концов Европы.

Национальный парк Крка (wikipedia.org)