Куди можна вступити у 2026 році без НМТ, щоб не втратити рік навчання

Головне: Рік не буде втрачено: Якщо абітурієнт не склав НМТ або набрав замало балів, в Україні є кілька законних освітніх траєкторій, які дозволяють розпочати навчання вже у 2026 році.

Якщо абітурієнт не склав НМТ або набрав замало балів, в Україні є кілька законних освітніх траєкторій, які дозволяють розпочати навчання вже у 2026 році. Військові виші: Заклади Міноборони приймають вступників без сертифікатів НМТ на основі внутрішніх іспитів, медогляду, психологічного тесту та фізпідготовки.

Заклади Міноборони приймають вступників без сертифікатів НМТ на основі внутрішніх іспитів, медогляду, психологічного тесту та фізпідготовки. Фахові та профколеджі: Повністю відкриті для вступу без НМТ. Зазвичай достатньо пройти співбесіду, творчий конкурс або подати мотиваційний лист.

Повністю відкриті для вступу без НМТ. Зазвичай достатньо пройти співбесіду, творчий конкурс або подати мотиваційний лист. Польсько-українські програми: Окремі приватні заклади беруть на навчання за співбесідою та атестатом.

Окремі приватні заклади беруть на навчання за співбесідою та атестатом. Пільги та контракт: Вступити до класичного університету без НМТ можуть лише окремі категорії пільговиків або люди, які вже мають диплом про вищу освіту і йдуть на контракт.

Якщо НМТ не вдалося скласти або отримані бали не дозволяють вступити до бажаного університету, абітурієнти можуть обрати військовий виш, фаховий чи професійний коледж або скористатися окремими міжнародними освітніми програмами. Це дозволяє продовжити навчання вже у 2026 році та не втрачати час.

Чи можна вступити до університету без НМТ

Для більшості вступників на бакалаврат результати НМТ залишаються обов'язковою умовою вступу до закладів вищої освіти.

Водночас є окремі категорії абітурієнтів, які можуть вступати за співбесідою або внутрішніми випробуваннями відповідно до пільг, передбачених законодавством. Також без НМТ можуть вступати на контрактну форму навчання особи, які вже мають вищу освіту.

Для тих, хто не складав НМТ або не отримав необхідних балів, доступні інші освітні траєкторії.

Військові виші приймають без НМТ

Одним із варіантів є вступ до військових закладів вищої освіти. Замість НМТ абітурієнти складають вступні іспити безпосередньо у виші. Крім цього, кандидати проходять:

медичний огляд;

психологічне тестування;

перевірку фізичної підготовки.

У 2026 році Міністерство оборони продовжило термін подачі документів до військових вишів до 1 липня.

Польсько-українські програми

Деякі приватні університети пропонують навчання за спільними програмами з польськими закладами освіти.

У таких випадках вступ можливий на підставі шкільного атестата та співбесіди. Після року навчання студенти можуть продовжити здобуття освіти в українському виші.

Втім, експерти наголошують: це не повноцінна заміна НМТ. Для отримання українського диплома вступнику все одно доведеться виконати вимоги щодо вступу, які діяли в рік подання документів.

Вступ до фахових коледжів

Ще один популярний варіант - заклади фахової передвищої освіти.

Для вступу до фахового коледжу результати НМТ не потрібні. Зазвичай достатньо пройти співбесіду або творчий конкурс та подати мотиваційний лист, якщо цього вимагає заклад.

Після завершення навчання випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра та можуть як працювати, так і продовжувати освіту в університеті.

Професійні коледжі

Без НМТ також можна вступити до професійних коледжів і швидко здобути робітничу спеціальність.

У більшості випадків вступ до державних професійних коледжів відбувається без конкурсу. Якщо ж кількість охочих перевищує число місць, заклад може враховувати середній бал атестата або проводити співбесіду.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Правила прийому до закладів вищої освіти у 2026 році, роз'яснення Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України.