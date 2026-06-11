Куди можна вступити у 2026 році без НМТ, щоб не втратити рік навчання

Невдалий результат національного мультипредметного тесту (НМТ) не означає, що абітурієнт втратить рік навчання. В Україні є кілька альтернативних варіантів продовження освіти без результатів НМТ.
Про це розповідає РБК-Україна.
Головне:
Якщо НМТ не вдалося скласти або отримані бали не дозволяють вступити до бажаного університету, абітурієнти можуть обрати військовий виш, фаховий чи професійний коледж або скористатися окремими міжнародними освітніми програмами. Це дозволяє продовжити навчання вже у 2026 році та не втрачати час.
Для більшості вступників на бакалаврат результати НМТ залишаються обов'язковою умовою вступу до закладів вищої освіти.
Водночас є окремі категорії абітурієнтів, які можуть вступати за співбесідою або внутрішніми випробуваннями відповідно до пільг, передбачених законодавством. Також без НМТ можуть вступати на контрактну форму навчання особи, які вже мають вищу освіту.
Для тих, хто не складав НМТ або не отримав необхідних балів, доступні інші освітні траєкторії.
Одним із варіантів є вступ до військових закладів вищої освіти. Замість НМТ абітурієнти складають вступні іспити безпосередньо у виші. Крім цього, кандидати проходять:
У 2026 році Міністерство оборони продовжило термін подачі документів до військових вишів до 1 липня.
Деякі приватні університети пропонують навчання за спільними програмами з польськими закладами освіти.
У таких випадках вступ можливий на підставі шкільного атестата та співбесіди. Після року навчання студенти можуть продовжити здобуття освіти в українському виші.
Втім, експерти наголошують: це не повноцінна заміна НМТ. Для отримання українського диплома вступнику все одно доведеться виконати вимоги щодо вступу, які діяли в рік подання документів.
Ще один популярний варіант - заклади фахової передвищої освіти.
Для вступу до фахового коледжу результати НМТ не потрібні. Зазвичай достатньо пройти співбесіду або творчий конкурс та подати мотиваційний лист, якщо цього вимагає заклад.
Після завершення навчання випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра та можуть як працювати, так і продовжувати освіту в університеті.
Без НМТ також можна вступити до професійних коледжів і швидко здобути робітничу спеціальність.
У більшості випадків вступ до державних професійних коледжів відбувається без конкурсу. Якщо ж кількість охочих перевищує число місць, заклад може враховувати середній бал атестата або проводити співбесіду.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Правила прийому до закладів вищої освіти у 2026 році, роз'яснення Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України.
Нагадаємо, вступна кампанія-2026 в Україні стартує 1 липня і триватиме до 15 жовтня. Подання документів до закладів вищої освіти для більшості вступників відбуватиметься в онлайн-форматі через електронні кабінети в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
РБК-Україна детально розповідало про умови вступу до вишів в Україні у 2026 році.