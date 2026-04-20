ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Вступ до коледжів: кому знадобляться мотиваційні листи та які правила у 2026 році

12:03 20.04.2026 Пн
2 хв
Абітурієнтам пояснили, коли мотиваційний лист буде обов’язковим для вступу
aimg Тетяна Веремєєва
Вступ до коледжів: кому знадобляться мотиваційні листи та які правила у 2026 році Фото: Частині абітурієнтів в Україні доведеться писати мотиваційні листи у 2026 році (Getty Images)

У 2026 році під час вступу до коледжів абітурієнтам можуть знадобитися мотиваційні листи. Однак їх вимагатимуть не всі заклади освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua.

Коли потрібен мотиваційний лист

Згідно з новими правилами, мотиваційні листи подаватимуть лише у разі, якщо це передбачено Правилами прийому конкретного закладу освіти. Тобто рішення про необхідність такого документа кожен коледж ухвалюватиме самостійно.

Якщо мотиваційні листи використовуються, вимоги до них затверджує голова приймальної комісії та їх публікують на сайті закладу не пізніше середини травня.

Як відбуватиметься конкурсний відбір

Участь у конкурсному відборі до коледжів проходитиме за результатами співбесіди з одного або двох предметів або за творчим конкурсом - для окремих спеціальностей. Таким чином, вступна кампанія залишиться гнучкою і залежатиме від вимог конкретного закладу.

У разі подання мотиваційних листів приймальні комісії зобов’язані перевіряти їх на оригінальність тексту. Також має бути забезпечений доступ до результатів перевірки для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.

Раніше РБК-Україна детально розповідало, що Порядок прийому до закладів фахової передвищої освіти на 2026 рік передбачає низку змін для вступників. Зокрема, про обмеження на кількість заяв і оновлені строки вступної кампанії.

Також ми розповідали, що МОН пропонує запровадити обов’язковий курс "Основи національного спротиву" для студентів вишів і коледжів. Програма включатиме теоретичну та практичну підготовку (зокрема заняття на полігонах) і має навчити навичок безпеки, виживання та захисту країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вступна кампанія Коледж Освіта в Україні
Новини
Аналітика
