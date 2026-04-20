Вступ до коледжів: кому знадобляться мотиваційні листи та які правила у 2026 році
У 2026 році під час вступу до коледжів абітурієнтам можуть знадобитися мотиваційні листи. Однак їх вимагатимуть не всі заклади освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua.
Коли потрібен мотиваційний лист
Згідно з новими правилами, мотиваційні листи подаватимуть лише у разі, якщо це передбачено Правилами прийому конкретного закладу освіти. Тобто рішення про необхідність такого документа кожен коледж ухвалюватиме самостійно.
Якщо мотиваційні листи використовуються, вимоги до них затверджує голова приймальної комісії та їх публікують на сайті закладу не пізніше середини травня.
Як відбуватиметься конкурсний відбір
Участь у конкурсному відборі до коледжів проходитиме за результатами співбесіди з одного або двох предметів або за творчим конкурсом - для окремих спеціальностей. Таким чином, вступна кампанія залишиться гнучкою і залежатиме від вимог конкретного закладу.
У разі подання мотиваційних листів приймальні комісії зобов’язані перевіряти їх на оригінальність тексту. Також має бути забезпечений доступ до результатів перевірки для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.
