Вступ до військових вишів 2026: як подати документи без ТЦК та які виплати у курсантів

В Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Для вступників це можливість не лише здобути безкоштовну освіту, а й отримувати грошове забезпечення, соціальні гарантії та гарантоване працевлаштування після випуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Головне: Хто може вступити: Хлопці та дівчата віком від 17 до 30 років, які мають повну середню або вищу освіту.

Грошове забезпечення: Курсанти отримують щомісячні виплати від 10 000 гривень на першому курсі до 22 854 гривень для відмінників та випускних курсів.

Державне забезпечення: Навчання є безкоштовним, держава повністю оплачує проживання, харчування, медичну допомогу та видає форму.

Терміни подачі: Документи до ТЦК та СП необхідно подати до 1 червня 2026 року.

Альтернативний шлях: Вступники можуть звертатися безпосередньо до приймальних комісій вишів без візиту до ТЦК .

Вимоги до знань: Для вступу потрібні результати НМТ за 2023-2026 роки або складання іспитів безпосередньо у закладі.

Фізична підготовка: Обов'язковими є проходження ВЛК, психологічний відбір та складання нормативів.

Майбутні перспективи: Випускники отримують офіцерські звання та гарантоване місце роботи.

Хто може вступити до військового вишу

До військових навчальних закладів приймають громадян України віком від 17 до 30 років. Вступати можуть як хлопці, так і дівчата.

Обов’язковою умовою є наявність повної загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти.

Які переваги мають курсанти

У Міноборони наголошують, що курсанти перебувають на повному державному забезпеченні.

Навчання у військових вишах є безкоштовним, а держава покриває витрати на:

проживання;

харчування;

форму та спорядження;

медичне забезпечення.

Також курсанти отримують грошове забезпечення. Уже з першого курсу виплати становлять близько 10 тисяч гривень на місяць.

Для курсантів IV курсу, відмінників та тих, хто проходить стажування, сума може сягати 22 854 гривень.

Після завершення навчання випускникам присвоюють офіцерське звання та призначають на посаду відповідно до спеціальності.



Переваги навчання у військовому ВНЗ (інфографіка: Міноборони)

Як подати документи

Для вступу потрібно визначитися з військовим вишем та спеціальністю, після чого звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку або проживання.

Кандидати мають подати заяву про допуск до вступних випробувань і конкурсного відбору. У ній зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

дата народження;

поштовий індекс, місце проживання, номер телефону та email (за наявності);

назва обраного вишу;

галузь знань, код і назва обраної спеціальності, спеціалізація та освітня програма;

відомості про наявність (відсутність) сертифікатів НМТ або перелік загальноосвітніх предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження НМТ;

інформація про ознайомлення вступника з Правилами прийому на навчання, переліком ліцензованих спеціальностей та акредитованих (неакредитованих) освітніх програм.

До неї додаються:

копії паспорта та РНОКПП;

атестат або диплом;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

довідка про несудимість;

фотокартки та інші документи.

Подати документи необхідно до 1 червня 2026 року.

Чи потрібно проходити ВЛК

Після перевірки документів вступники проходять:

військово-лікарську комісію;

професійно-психологічний відбір;

перевірку фізичної підготовки.

Попередній відбір у ТЦК та СП триває до 10 червня, а особові справи кандидатів мають надіслати до військових вишів не пізніше 20 червня.

Як подати документи без візиту до ТЦК

Вступники можуть подавати документи до військових вишів не лише через ТЦК та СП. Після завершення строків оформлення особових справ кандидати мають право звернутися безпосередньо до приймальної комісії обраного навчального закладу із заявою про допуск до вступних випробувань та конкурсного відбору. У такому випадку особову справу оформлюватимуть уже у самому військовому виші.

Окремий механізм передбачений для кандидатів із тимчасово окупованих територій, населених пунктів на лінії зіткнення або адміністративної межі. Вони можуть подати заяву особисто, поштою або електронною поштою. Медичний огляд, професійно-психологічний відбір та оформлення документів для таких вступників проводитимуть безпосередньо під час вступних випробувань.



Як вступити до військового ВНЗ (інфографіка: Міноборони)

Після реєстрації особової справи приймальні комісії мають протягом семи днів ухвалити рішення про допуск кандидата до вступних випробувань або відмову із зазначенням причин. Про дату та місце проведення іспитів вступників повідомляють не пізніше ніж за тиждень до початку випробувань.

Для вступу до військових вишів прийматимуть результати НМТ 2023-2026 років. Зокрема, у 2026 році потрібно скласти:

українську мову,

математику,

історію України,

один предмет на вибір.

Альтернативою може бути складання вступних іспитів безпосередньо у навчальному закладі.

Крім результатів НМТ або вступних іспитів, кандидати обов’язково проходять:

психологічне тестування,

перевірку фізичної підготовки,

остаточний медичний огляд ВЛК.

Під час перевірки фізичної підготовки вступники виконують вправи на швидкість, силу та витривалість.

Для хлопців це, зокрема:

біг на 100 метрів,

біг на 3 кілометри,

підтягування.

Для дівчат:

біг на 1 кілометр;

згинання та розгинання рук в упорі лежачи;

вправи на прес.

Якщо вступник отримує незадовільну оцінку, його відраховують із числа кандидатів.

Коли буде зарахування

Рейтингові списки формуватимуть за конкурсним балом та пільговими категоріями.

Після рекомендації до зарахування вступник має подати оригінали документів. Накази про зарахування планують видати до 1 серпня 2026 року.

Впродовж 5 днів виші мають надіслати витяги з наказів до ТЦК та СП. Ці документи є підставою для зняття з обліку призовників і військовозобов’язаних.

Скільки триває навчання

Термін навчання:

для бакалавра та тактичного рівня військової освіти - 4 роки ;

; для магістра ветеринарного спрямування - 6 років.

Також триває вступна кампанія до військових коледжів. Там навчання триває 2 роки, а випускники отримують звання сержанта або старшини.

Вступити до військових коледжів можна на тих же умовах, як до ВНЗ.