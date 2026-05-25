Вступна кампанія 2026: скільки заяв можна подати та як працюватиме електронний кабінет

У 2026 році більшість вступників до українських університетів подаватимуть заяви лише в електронній формі. Для цього потрібно створити особистий кабінет вступника в системі ЄДЕБО та підготувати низку документів.

РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua розповідає, скільки заяв можна подати, хто має право подавати документи у паперовій формі та як працюватиме електронний кабінет вступника у 2026 році.

Головне: Цифровий формат: У 2026 році більшість абітурієнтів подаватимуть заяви до університетів виключно в електронній формі через систему ЄДЕБО.

У 2026 році більшість абітурієнтів подаватимуть заяви до університетів виключно в електронній формі через систему ЄДЕБО. Ліміти на заяви: Вступники після школи можуть подати до 5 заяв на бюджетні місця та до 5 - на контракт.

Вступники після школи можуть подати до 5 заяв на бюджетні місця та до 5 - на контракт. Реєстрація кабінету: Для старту вступної кампанії необхідно створити електронний кабінет, вказавши пошту, дані паспорта, атестата та сертифіката НМТ.

Для старту вступної кампанії необхідно створити електронний кабінет, вказавши пошту, дані паспорта, атестата та сертифіката НМТ. Консультаційні центри: Якщо виникли збої з реєстрацією чи помилки в даних, абітурієнт може звернутися до приймальної комісії будь-якого університету за допомогою.

Якщо виникли збої з реєстрацією чи помилки в даних, абітурієнт може звернутися до приймальної комісії будь-якого університету за допомогою. Паперові документи: Подавати документи в паперовому вигляді дозволено іноземцям, власникам закордонних чи застарілих атестатів, а також тим, хто не може створити кабінет технічно.

Подавати документи в паперовому вигляді дозволено іноземцям, власникам закордонних чи застарілих атестатів, а також тим, хто не може створити кабінет технічно. Умови для пільговиків: Якщо пільги немає в держреєстрах, підтверджувальні документи треба подати до приймальної комісії вишу до подання першої заяви.

Скільки заяв можна подати у 2026 році

У 2026 році вступники, які вступають до закладів вищої освіти після школи, можуть подати до п’яти заяв на бюджет та до п’яти заяв на контракт. Тобто загалом абітурієнт зможе подати максимум 10 заяв.

Обмеження стосуються саме кількості заяв, а не кількості університетів. Це означає, що кілька заяв можна подати як в один виш, так і в різні заклади освіти.

Подання заяв відбуватиметься через сайт вступної кампанії:

ЄДЕБО: Вступ-2026. Водночас окремі категорії вступників, визначені правилами прийому, зможуть подавати документи у паперовій формі.

Як створити електронний кабінет вступника

Для участі у вступній кампанії потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет у ЄДЕБО. Під час реєстрації вступник має вказати:

адресу електронної пошти, яка стане логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;

пароль;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту;

номер, PIN-код та рік сертифіката НМТ;

паспортні дані або РНОКПП;

інформацію про пільги чи спеціальні умови вступу.

Після цього у кабінеті потрібно буде:

вказати номер телефону;

завантажити кольорове фото формату 3×4;

за потреби додати інші документи чи сертифікати НМТ різних років.

Фото повинно бути у форматі jpg і розміром до 1 Мб.

Що робити, якщо виникли проблеми з реєстрацією

Університети створюватимуть консультаційні центри при приймальних комісіях. Туди можна звернутися, якщо:

є помилки у персональних даних;

виникли проблеми з даними НМТ;

у системі немає інформації про документ про освіту;

не вдається створити електронний кабінет.

Звернутися можна до будь-якого університету, а не лише до того, куди абітурієнт планує вступати.

Хто зможе подати документи у паперовій формі

Попри цифровізацію вступної кампанії, частина вступників все ж матиме право подавати заяви у паперовому вигляді. Це дозволено:

іноземцям та особам без громадянства;

людям з іноземними документами про освіту;

вступникам із документами старого зразка;

тим, хто не може створити електронний кабінет з інших причин.

Такі заяви подаються особисто до приймальної комісії або дистанційно - якщо університет це дозволяє.

Як подавати документи дистанційно

Для дистанційного подання паперових документів вступник має пройти електронну ідентифікацію. Для цього використовується електронний підпис на основі кваліфікованого сертифіката.

У приймальній комісії такі заяви все одно вносять до системи ЄДЕБО.

Що потрібно знати вступникам із пільгами

Якщо абітурієнт має право на спеціальні умови вступу або пільги, але відповідних документів немає у державних реєстрах, потрібно до подання першої заяви звернутися до університету та надати підтверджувальні документи.

Це можна зробити особисто або електронною поштою - якщо заклад освіти може дистанційно перевірити документи.

Зазначиимо, наведений перелік документів є базовим. Остаточні вимоги можуть відрізнятися залежно від університету та спеціальності.

Тому майбутнім студентам радять заздалегідь перевіряти правила вступу на сайтах вишів або уточнювати інформацію у приймальних комісіях.