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Офіційні бали НМТ почали з'являтися у кабінетах: кому вже доступні результати

10:44 11.06.2026 Чт
2 хв
Перші абітурієнти вже знають свої бали. А коли ж чекати іншим?
aimg Тетяна Веремєєва
Офіційні бали НМТ почали з'являтися у кабінетах: кому вже доступні результати Фото: Абітурієнти почали отримувати офіційні результати НМТ (Getty Images)
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Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) почали отримувати офіційні результати. Бали за шкалою 100-200 розміщені в персональних кабінетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Хто вже може побачити результати

Відсьогодні, 11 червня, офіційні результати НМТ доступні для всіх учасників основних сесій, які проходили тестування до 30 травня включно.

Інформацію оприлюднили в персональних кабінетах учасників. У вкладці "Результат НМТ-2026" можна переглянути підсумкові бали за шкалою 100-200.

Крім того, абітурієнти можуть:

  • сформувати Інформаційну картку учасника НМТ, необхідну для вступу до закладів вищої освіти;
  • завантажити картки результатів з окремих предметів.
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Коли результати отримають інші учасники

Для учасників основних сесій, які складали НМТ після 30 травня, результати з'являться в персональних кабінетах до 3 липня.

Саме ці офіційні бали використовуватимуться під час вступної кампанії до українських університетів.

Інформаційна картка учасника НМТ є одним із документів, які знадобляться під час вступу до закладів вищої освіти в Україні. Тому після появи результатів абітурієнтам рекомендують завантажити та зберегти її в особистому кабінеті.

Нагадаємо, після складання НМТ вступники можуть одразу переглянути свої попередні результати. У персональному кабінеті відображається кількість тестових балів, набраних з кожного предмета, що дозволяє попередньо оцінити свої можливості для вступу.

Також РБК-Україна детально розповідала про правила проведення НМТ у 2026 році. Зокрема про те, що можна і що заборонено брати з собою на тестування, а також у яких випадках результати можуть анулювати.

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