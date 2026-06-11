Офіційні бали НМТ почали з'являтися у кабінетах: кому вже доступні результати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Інформаційна картка учасника НМТ є одним із документів, які знадобляться під час вступу до закладів вищої освіти в Україні. Тому після появи результатів абітурієнтам рекомендують завантажити та зберегти її в особистому кабінеті.

Саме ці офіційні бали використовуватимуться під час вступної кампанії до українських університетів.

Для учасників основних сесій, які складали НМТ після 30 травня , результати з'являться в персональних кабінетах до 3 липня .

Інформацію оприлюднили в персональних кабінетах учасників . У вкладці "Результат НМТ-2026" можна переглянути підсумкові бали за шкалою 100-200 .

Відсьогодні, 11 червня, офіційні результати НМТ доступні для всіх учасників основних сесій, які проходили тестування до 30 травня включно .

Нагадаємо, після складання НМТ вступники можуть одразу переглянути свої попередні результати. У персональному кабінеті відображається кількість тестових балів, набраних з кожного предмета, що дозволяє попередньо оцінити свої можливості для вступу.

Також РБК-Україна детально розповідала про правила проведення НМТ у 2026 році. Зокрема про те, що можна і що заборонено брати з собою на тестування, а також у яких випадках результати можуть анулювати.