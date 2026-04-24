Вступ без НМТ і 50 000 гривень допомоги: які ще пільги можуть отримати абітурієнти з ТОТ
В Україні діють спрощені умови вступу до закладів вищої освіти для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій (ТОТ).
Про це пише РБК-Україна із посиланням на КМДА.
Головне:
- Вступ без НМТ: Абітурієнти, які виїхали з ТОТ після 1 жовтня 2025 року, можуть вступати за результатами співбесіди.
- Грошова виплата: Молодь віком до 23 років має право на одноразову державну допомогу в розмірі 50 000 грн.
- Пільгові місця: За "квотою-2" для вступників із територій бойових дій та ТОТ виділяють від 10% до 40% бюджетних місць.
- Документи: Зарахування можливе без паспорта (за свідоцтвом про народження), а виїзд через Bring Kids Back UA - безкоштовний і конфіденційний.
- Підтримка: На час вступу надається безплатне житло, а згодом - пільгові умови у гуртожитках та соціальні стипендії.
Правила складання НМТ та співбесіди
Умови вступу залежать від дати виїзду абітурієнта з окупованих територій:
- Виїзд після 1 жовтня 2025 року або перебування на ТОТ: складати національний мультипредметний тест (НМТ) необов’язково. Вступники можуть пройти співбесіду безпосередньо в закладі освіти з предметів тестування.
- Виїзд до 1 жовтня 2025 року: результати НМТ є обов’язковими. Для таких вступників діє квота-2 - окремий конкурс на бюджетні місця. У більшості університетів це 10% місць, а у переміщених закладах - до 40%.
Абітурієнтам з ТОТ надають квоту-2 на вступ у ВНЗ (скриншот)
Вступ без паспорта та фінансова підтримка
Подати документи до університету можна навіть за відсутності паспорта - достатньо мати свідоцтво про народження. Оформити паспорт громадянина України можна вже після зарахування.
Держава також передбачила низку пільг та виплат для молоді:
- Одноразова допомога: молодь до 23 років може отримати 50 000 грн.
- Житло: надається безплатне проживання на час вступу та пільгові умови в гуртожитках після зарахування.
- Стипендії: передбачена додаткова фінансова підтримка та супровід після переїзду.
Допомога з виїздом та підготовкою
З 1 червня до 30 вересня працюють освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Вони супроводжують абітурієнтів на всіх етапах, частина процесів доступна дистанційно ще до моменту виїзду.
Крім того, в межах ініціативи Bring Kids Back UA надається конфіденційна допомога з виїздом із ТОТ.
Для кожної дитини підбирають безпечний маршрут, а наявність документів не є обов’язковою. Для тих, хто потребує адаптації, доступні підготовчі програми з українознавчим компонентом.
Абітурієнти з ТОТ мають право на пріоритетне поселення у гуртожитки (скриншот)
Куди звертатися за консультацією:
- Bring Kids Back UA: info@bringkidsback.org.ua
- Омбудсмен України: 0800-50-17-20, 093-406-80-17 (WhatsApp, Viber, Telegram)
- ГО "ЦГП "Альменда": 095-136-47-27
- ГО "Донбас SOS": 0800-30-91-10, 093-500-69-18
- ГО "Крим SOS": 063-077-16-19, 096-224-01-23
- БФ "Схід SOS": 0800-33-26-14, 068-82-72-895
- Представництво Президента в АР Крим: 0800-50-21-92, 067-547-65-75
