Куда можно поступить в 2026 году без НМТ, чтобы не потерять год обучения

Главное: Год не будет потерян: Если абитуриент не сдал НМТ или набрал мало баллов, в Украине есть несколько законных образовательных траекторий, которые позволяют начать обучение уже в 2026 году.

Если абитуриент не сдал НМТ или набрал мало баллов, в Украине есть несколько законных образовательных траекторий, которые позволяют начать обучение уже в 2026 году. Военные вузы: Учреждения Минобороны принимают поступающих без сертификатов НМТ на основе внутренних экзаменов, медосмотра, психологического теста и физподготовки.

Учреждения Минобороны принимают поступающих без сертификатов НМТ на основе внутренних экзаменов, медосмотра, психологического теста и физподготовки. Профессиональные и профколледжи: Полностью открыты для поступления без НМТ. Обычно достаточно пройти собеседование, творческий конкурс или подать мотивационное письмо.

Полностью открыты для поступления без НМТ. Обычно достаточно пройти собеседование, творческий конкурс или подать мотивационное письмо. Польско-украинские программы: Отдельные частные заведения берут на обучение по собеседованию и аттестату.

Отдельные частные заведения берут на обучение по собеседованию и аттестату. Льготы и контракт: Поступить в классический университет без НМТ могут лишь отдельные категории льготников или люди, которые уже имеют диплом о высшем образовании и идут на контракт.

Если НМТ не удалось сдать или полученные баллы не позволяют поступить в желаемый университет, абитуриенты могут выбрать военный вуз, профессиональный или профессиональный колледж или воспользоваться отдельными международными образовательными программами. Это позволяет продолжить обучение уже в 2026 году и не терять время.

Можно ли поступить в университет без НМТ

Для большинства поступающих на бакалавриат результаты НМТ остаются обязательным условием поступления в учреждения высшего образования.

В то же время есть отдельные категории абитуриентов, которые могут поступать по собеседованию или внутренним испытаниям в соответствии со льготами, предусмотренными законодательством. Также без НМТ могут поступать на контрактную форму обучения лица, которые уже имеют высшее образование.

Для тех, кто не сдавал НМТ или не получил необходимых баллов, доступны другие образовательные траектории.

Военные вузы принимают без НМТ

Одним из вариантов является поступление в военные высшие учебные заведения. Вместо НМТ абитуриенты сдают вступительные экзамены непосредственно в вузе. Кроме этого, кандидаты проходят:

медицинский осмотр;

психологическое тестирование;

проверку физической подготовки.

В 2026 году Министерство обороны продлило срок подачи документов в военные вузы до 1 июля.

Польско-украинские программы

Некоторые частные университеты предлагают обучение по совместным программам с польскими учебными заведениями.

В таких случаях поступление возможно на основании школьного аттестата и собеседования. После года обучения студенты могут продолжить получение образования в украинском вузе.

Впрочем, эксперты отмечают: это не полноценная замена НМТ. Для получения украинского диплома поступающему все равно придется выполнить требования по поступлению, которые действовали в год подачи документов.

Поступление в профессиональные колледжи

Еще один популярный вариант - заведения профессионального предвысшего образования.

Для поступления в профессиональный колледж результаты НМТ не нужны. Обычно достаточно пройти собеседование или творческий конкурс и подать мотивационное письмо, если этого требует заведение.

После завершения обучения выпускники получают диплом профессионального младшего бакалавра и могут как работать, так и продолжать образование в университете.

Профессиональные колледжи

Без НМТ также можно поступить в профессиональные колледжи и быстро получить рабочую специальность.

В большинстве случаев поступление в государственные профессиональные колледжи происходит без конкурса. Если же количество желающих превышает число мест, заведение может учитывать средний балл аттестата или проводить собеседование.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Правила приема в учреждения высшего образования в 2026 году, разъяснения Министерства образования и науки Украины и Министерства обороны Украины.