Куди не доїдуть поїзди 11 лютого: УЗ скасовує рейси та вводить автобусні об'їзди (список)

Середа 11 лютого 2026 11:54
UA EN RU
Куди не доїдуть поїзди 11 лютого: УЗ скасовує рейси та вводить автобусні об'їзди (список) Фото: "Укрзалізниця" змінила розклад поїздів у кількох регіонах 11 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" змінила розклад руху та маршрути поїздів у кількох регіонах 11 лютого через обстріли зі сторони РФ. Деякі рейси замінили на автобусні шатли, а частину - довелося скоротити, щоб не наражати пасажирів на небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Читайте також: Маршрути потягів на Сумщині змінили через обстріли: як доїхати до Харкова та Києва

Сумська та Чернігівська області

УЗ повідомляє, що у Сумській області 11 лютого у приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Наразі регіональні поїзди курсують до та з Конотопа, приміські - до та зі станції Кролевець.

У Чернігівській області тимчасово призупинено рейси за маршрутом Сновськ - Бахмач та у зворотному напрямку.

Харківська область

Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки. Пасажирів на цьому напрямку перевозять автобусним об’їздом та забезпечують стиковку з іншими поїздами.

Запорізька область

У регіоні діє посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від обставин поїзди або пропускають без зупинок, або замість них організовують автобусні трансфери. Пасажирам радять уважно стежити за оголошеннями та рекомендаціями поїзних бригад і працівників вокзалів.

Автобусні трансфери на запорізькому та краматорському напрямках, а також евакуацію цивільних із Донеччини до евакорейсів на Харківщині УЗ організовує разом із благодійним фондом "Проліска".

"Укрзалізниця" наголошує, що рух поїздів триває, однак рішення ухвалюються з урахуванням безпекових ризиків у кожному регіоні.

Ситуація на залізниці

Протягом останніх днів російські війська посилили обстріли Конотопа.

27 січня окупанти атакували дронами пасажирський поїзд сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області. Унаслідок удару є загиблі та поранені пасажири. Після цього "Укрзалізниця" оголосила про скасування частини рейсів та внесла тимчасові зміни до розкладу приміських поїздів у регіоні.

У ніч на 8 лютого російські війська знову вдарили по залізничній інфраструктурі Чернігівської області. Через пошкодження довелося скасувати низку рейсів.

Також раніше компанія тимчасово обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям через атаки на інфраструктуру та появу ворожих безпілотників поблизу колій. За останні дні російські дрони щонайменше сім разів атакували об’єкти залізничної інфраструктури в Україні.

Крім того, повідомлялося про посилення ударів по цивільній залізниці на півночі країни: на Сумщині та Чернігівщині дрони пошкодили локомотив, дизель-поїзд і залізничні колії, а також поранили працівника залізниці.

