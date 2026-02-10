Маршрути потягів на Сумщині змінили через обстріли: як доїхати до Харкова та Києва
"Укрзалізниця" тимчасово скоригувала маршрути частини поїздів на Сумському напрямку через постійну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Як зазначили в УЗ, попри зміни у маршрутах було запущено новий щоденний швидкий поїзд, який забезпечить зручні пересадки та сполучення з іншими регіонами.
Які поїзди змінили маршрути
Через безпекові причини змінено маршрути транзитних поїздів:
- №45/46 Ужгород - Харків
- №113/114 Ужгород - Харків
Тепер вони курсуватимуть південніше - через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин.
Новий щоденний поїзд Харків - Суми
Для збереження зручного сполучення призначено додатковий швидкий поїзд №213/214 Харків-Суми, який курсує щоденно.
Розклад:
- Харків-Суми: 09:00 - 12:17
- Суми-Харків: 12:57 - 16:01
Поїзд зупинятиметься у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці і стане ключовим для пересадок у двох напрямках.
Пересадки на інші напрямки
У Харкові пасажири зможуть здійснити пересадку на сім поїздів далекого сполучення, зокрема до Ужгорода, Одеси, Чернівців, Перемишля та інших міст.
У Сумах гарантована пересадка на поїзд №775/776 Суми - Київ, з якого в столиці доступні подальші пересадки більш ніж на 30 напрямків по Україні.
Як планувати поїздку
В "Укрзалізниці" радять під час купівлі квитків у застосунку або на сайті обирати опцію "з пересадками" - система автоматично запропонує оптимальні маршрути та доступні варіанти подорожі.
Ситуація на залізниці
Протягом кількох днів російські війська інтенсивно обстрілювали Конотоп.
27 січня окупанти атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області, внаслідок чого загинули та постраждали пасажири. Після цього "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення в регіоні.
У ніч на 8 лютого російські війська знову завдали удару по залізничній інфраструктурі Чернігівської області, через що було скасовано низку поїздів.
Раніше компанія також обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям на тлі атак на інфраструктуру та фіксації ворожих безпілотників поблизу маршрутів. За останні дні російські дрони завдали щонайменше семи ударів по об’єктах залізниці в Україні.
Крім того, напередодні стало відомо, що Росія посилила атаки на цивільну залізничну інфраструктуру на півночі країни: дрони пошкодили локомотив, дизель-поїзд і колії на Сумщині та Чернігівщині, поранивши працівника залізниці.