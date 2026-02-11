З'явились кадри зі знищеного будинку у Богодухові, де загинули троє малих дітей та чоловік

З'явились кадри з місця трагедії в Богодухові, де російський дрон влучив у будинок, наслідком чого стала загибель чотирьох осіб - трьох дітей віком до двох років та чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Рятувальники оприлюднили кадри з місця НП - на них палаючий, знищений повністю приватний будинок. Але, як відомо, врятувати четверо життів не вдалося.

Фото: працівники ДСНС сьогодні вночі ліквідують наслідки НП (ДСНС України)

"Вночі ворог знову атакував ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів. Влучання сталося у житловий будинок, який був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 60 кв. м", - йдеться у пресслужбы ДСНС.

До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені підрозділи ДСНС, у тому числі сапери та кінологи. Також на місці події працювали психологи.