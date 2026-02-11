ua en ru
З'явились кадри зі знищеного будинку у Богодухові, де загинули троє малих дітей та чоловік

Україна, Середа 11 лютого 2026 03:55
З'явились кадри зі знищеного будинку у Богодухові, де загинули троє малих дітей та чоловік Фото: рятувальники декілька годин гасили будинок в Богодухові (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

З'явились кадри з місця трагедії в Богодухові, де російський дрон влучив у будинок, наслідком чого стала загибель чотирьох осіб - трьох дітей віком до двох років та чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Рятувальники оприлюднили кадри з місця НП - на них палаючий, знищений повністю приватний будинок. Але, як відомо, врятувати четверо життів не вдалося.

Фото: працівники ДСНС сьогодні вночі ліквідують наслідки НП (ДСНС України)

"Вночі ворог знову атакував ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів. Влучання сталося у житловий будинок, який був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 60 кв. м", - йдеться у пресслужбы ДСНС.

До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені підрозділи ДСНС, у тому числі сапери та кінологи. Також на місці події працювали психологи.

Трагедія в Богодухові

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого в Богодухові знову сталась трагедія та знову з жертвами. Внаслідок атаки російського дрона по приватному будинку загинули діти: двоє однорічних хлопчиків та двохрічна дівчинка.

Рятувальнки дістали їхні тіла з-під завалів сьогодні вночі. Окрім дітей також загинув 34-річний чоловік.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що окрім цих жертв ще двоє людей постраждали - вагітна жінка 35 років та бабуся, які понад 70 років.

Зазначимо, це вже друга трагедія в Богодухові, яка сталась за останні дні.

В ніч на 9 лютого російські війська здійснили атаку на Богодухів - внаслідок руйнування будинку загинув 10-річний хлопчик та його мама.

Напередодні влада Харківської області оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня через постійні обстріли РФ та складну ситуацію в енергетиці.

