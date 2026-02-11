Куда не доедут поезда 11 февраля: УЗ отменяет рейсы и вводит автобусные объезды (список)
"Укрзализныця" изменила расписание движения и маршруты поездов в нескольких регионах 11 февраля из-за обстрелов со стороны РФ. Некоторые рейсы заменили на автобусные шаттлы, а часть - пришлось сократить, чтобы не подвергать пассажиров опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Сумская и Черниговская области
УЗ сообщает, что в Сумской области 11 февраля в пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Сейчас региональные поезда курсируют до и из Конотопа, пригородные - до и со станции Кролевец.
В Черниговской области временно приостановлены рейсы по маршруту Сновск - Бахмач и в обратном направлении.
Харьковская область
Участок Лозовая - Барвенково - Краматорск остается в зоне повышенной опасности. Пассажиров на этом направлении перевозят автобусным объездом и обеспечивают стыковку с другими поездами.
Запорожская область
В регионе действует усиленный контроль ситуации с безопасностью. В зависимости от обстоятельств поезда или пропускают без остановок, или вместо них организуют автобусные трансферы. Пассажирам советуют внимательно следить за объявлениями и рекомендациями поездных бригад и работников вокзалов.
Автобусные трансферы на запорожском и краматорском направлениях, а также эвакуацию гражданских из Донецкой области к эвакорейсам на Харьковщине УЗ организует вместе с благотворительным фондом "Пролиска".
"Укрзалізниця" подчеркивает, что движение поездов продолжается, однако решения принимаются с учетом рисков безопасности в каждом регионе.
Ситуация на железной дороге
В течение последних дней российские войска усилили обстрелы Конотопа.
27 января оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области. В результате удара есть погибшие и раненые пассажиры. После этого "Укрзализныця" объявила об отмене части рейсов и внесла временные изменения в расписание пригородных поездов в регионе.
В ночь на 8 февраля российские войска снова ударили по железнодорожной инфраструктуре Черниговской области. Из-за повреждений пришлось отменить ряд рейсов.
Также ранее компания временно ограничила движение между Днепром и Запорожьем из-за атак на инфраструктуру и появления вражеских беспилотников вблизи путей. За последние дни российские дроны по меньшей мере семь раз атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Украине.
Кроме того, сообщалось об усилении ударов по гражданской железной дороге на севере страны: на Сумщине и Черниговщине дроны повредили локомотив, дизель-поезд и железнодорожные пути, а также ранили работника железной дороги.