Куда не доедут поезда 11 февраля: УЗ отменяет рейсы и вводит автобусные объезды (список)

"Укрзализныця" изменила расписание движения и маршруты поездов в нескольких регионах 11 февраля из-за обстрелов со стороны РФ. Некоторые рейсы заменили на автобусные шаттлы, а часть - пришлось сократить, чтобы не подвергать пассажиров опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Сумская и Черниговская области

УЗ сообщает, что в Сумской области 11 февраля в пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Сейчас региональные поезда курсируют до и из Конотопа, пригородные - до и со станции Кролевец.

В Черниговской области временно приостановлены рейсы по маршруту Сновск - Бахмач и в обратном направлении.

Харьковская область

Участок Лозовая - Барвенково - Краматорск остается в зоне повышенной опасности. Пассажиров на этом направлении перевозят автобусным объездом и обеспечивают стыковку с другими поездами.

Запорожская область

В регионе действует усиленный контроль ситуации с безопасностью. В зависимости от обстоятельств поезда или пропускают без остановок, или вместо них организуют автобусные трансферы. Пассажирам советуют внимательно следить за объявлениями и рекомендациями поездных бригад и работников вокзалов.

Автобусные трансферы на запорожском и краматорском направлениях, а также эвакуацию гражданских из Донецкой области к эвакорейсам на Харьковщине УЗ организует вместе с благотворительным фондом "Пролиска".

"Укрзалізниця" подчеркивает, что движение поездов продолжается, однако решения принимаются с учетом рисков безопасности в каждом регионе.