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Крупнейшая кибератака в истории Украины. Что произошло и кого подозревают

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 17:53
Крупнейшая кибератака в истории Украины. Что произошло и кого подозревают Фото: крупнейшая кибератака в истории Украины (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера на Украину была совершена крупнейшая в истории нашей страны кибератака. За пару часов стали недоступными банки и государственные сайты.

Все подробности о вчерашней кибератаке - в материале РБК-Украина.

Первая волна кибератаки:

"И снова (вторая кибератака за вечер -ред.) была "отбита". Для пользователей "Дія" атаки остались незаметными", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Вторая волна кибератаки

После 12 ночи отказались работать сайты:

  • Министерства образования и науки.
  • Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
  • Кабинета министров.
  • Офиса президента.
  • Министерства внутренних дел.
  • Государственной пограничной службы.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты Америки пока не готовы сказать, кто именно стоит за хакерской деятельностью.

"Наши союзники и партнеры работают с ними над сдерживанием и реагированием на злонамеренную активность в киберпространстве. В течение недель и месяцев мы также предупреждали о возможности проведения Россией киберопераций в Украине, но у меня нет ничего более конкретного касательно атрибуции", - отметила Псаки во время брифинга.

  • Сегодня же, 16 февраля, была совершена повторная кибератака на сайт Минобороны. Хакеры создали максимальную нагрузку на сервера, чтобы вывести их со строя. Тем не менее украинские специалисты, чтобы уберечь работу сайта - направили трафик портала на сервис защиты в США;
  • Федоров тем временем назвал вчерашний инцидент - самой крупной кибератакой в истории Украины.
  • За словами заместителя председателя Госспецсвязи Виктора Жору, злоумышленники продолжают хакерскую деятельность и сегодня, однако ситуация контролируемая.
  • Энергетическая и финансовая сферы Украины вследствие кибератак - не пострадали.
  • Тем временем Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб и добавила, что к этому может быть причастна Российская Федерация.

"Рано говорить о конкретных исполнителях... Однако уже сегодня мы видим следующее, стоимость такой атаки достигает миллионов долларов. Не может себе какой-то хакер или даже группа хакеров потратить такие средства, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды", - заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский ввел в действие стратегию госбезопасности.

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