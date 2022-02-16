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Найбільша кібератака в історії України. Що сталося і кого підозрюють

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Середа 16 лютого 2022 17:53
Найбільша кібератака в історії України. Що сталося і кого підозрюють Фото: найбільша кібератака в історії України (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора на Україну була здійснена найбільша в історії нашої країни кібератака. За пару годин стали недоступними банки і держсайти.

Всі подробиці про вчорашню кібератаку - в матеріалі РБК-Україна.

Перша хвиля кібератаки:

"І знову (друга кібератака за вечір - ред.) була "відбита". Для користувачів "Дії" атаки залишилися непомітними", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

Друга хвиля кібератаки

Після 12 ночі відмовилися працювати сайти:

  • Міністерства освіти і науки;
  • Держслужби з надзвичайних ситуацій;
  • Кабінету міністрів;
  • Офісу президента;
  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Державної прикордонної служби.

Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, Сполучені Штати Америки поки не готові сказати, хто саме стоїть за хакерською діяльністю.

"Наші союзники і партнери працюють з ними над стримуванням і реагуванням на зловмисну активність в кіберпросторі. Протягом тижнів і місяців ми також попереджали про можливість проведення Росією кібероперацій в Україні, але у мене немає нічого більш конкретного щодо атрибуції", - зазначила Псакі під час брифінгу.

"Рано говорити про конкретних виконавців... Проте вже сьогодні ми бачимо наступне, вартість такої атаки сягає мільйонів доларів. Не може собі якийсь хакер або навіть група хакерів витратити такі кошти, щоб потім не отримати ніякої матеріальної вигоди",- заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

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