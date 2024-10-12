Вікенд у Мюнхені: куди піти та що подивитися у столиці Баварії

Мюнхен - столиця Баварії й одне з найкрасивіших міст Німеччини. Він не поступається за популярністю Берліну та Кельну.
РБК-Україна зібрало найцікавіші місця Мюнхена, які неодмінно варто відвідати.
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Марієнплац стала головною площею з моменту заснування Мюнхена. На площі розташовані мюнхенські ратуші - Нова і Стара.
У районі Марієнплац також розташовуються історичний ринок Віктуалієнмаркт, найбільший мюнхенський собор Фрауенкірхе та багато інших визначних пам'яток.
Марієнплац (фото з мережі)
Збудована у 19 столітті у неоготичному стилі, Нова ратуша вражає своєю висотою та архітектурними деталями.
Важливі особливості, які роблять поїздку до Нової ратуші обов'язковою - це 85-метровий оглядовий майданчик на вежі, звідки відкривається чудовий краєвид на місто, та вишуканий годинник з механічними фігурами, що представляють щоденне міні-шоу "лицарський турнір".
Фото: Нова ратуша у Мюнхені (wikipedia.org)
Стара ратуша набагато скромніша та давніша, ніж Нова ратуша. Переважний стиль будівлі - готичний, з додаванням пізніших архітектурних елементів Ренесансу.
Зараз у Старій ратуші розташований Музей іграшок.
Стара ратуша у Мюнхені (фото з мережі)
Палац Німфенбург - бароковий палац на заході Мюнхену в районі Нойхаузен-Німфенбург. Належить до найбільших королівських палаців Європи.
Разом із парком Німфенбург і прилеглими територіями формує єдиний палацо-парковий комплекс.
Колись палац використовувався як резиденція стародавньої баварської династії Віттельсбахів. На сьогодні ж він є одним з найбільш відвідуваних туристичних місць Мюнхену. У частині палацу, закритій для туристів, дотепер проживають нащадки Віттельсбахів.
Палац Німфенбург (фото з мережі)
Мюнхенська резиденція - комплекс палацових споруд з внутрішніми подвір'ями в центрі Мюнхена. Це історична резиденція герцогів, курфюрстів та королів Баварії з династії Виттельсбахів.
Вона є найбільшим палацом Німеччини та Європи, що знаходиться на території міста. Сьогодні на території резиденції функціонує музей з кількома експозиціями.
Музей складається зі 130 залів, де відвідувачі можуть ознайомитися з архітектурою, оздобленням залів палацу, витворами з колекцій мистецтва, та іншими коштовними експонатами, що у свій час належали баварським монархам.
Мюнхенська резиденція (фото з мережі)
Фрауенкірхе або Собор святої Богородиці - найвищий собор у Мюнхені, що став символом міста. Діючий храм Римсько-католицької церкви в Німеччині.
Собор досягає висоти 99 метрів і має велику історичну значимість для міста. Цікаво, що в Мюнхені заборонено зведення будівель вище Фрауенкірхе.
Внутрішній простір споруди може вмістити до 4 тисячі осіб. Хоча під час свого будівництва він був здатний приймати навіть до 20 тисяч парафіян, що значно перевищувало тодішню чисельність населення Мюнхена.
Собор святої Богородиці (wikipedia.org)
Церква Святого Петра - найстаріший католицький парафіяльний храм Мюнхена. Його 91-метрова вежа відома в народі як "Альтер Петер" (Старина Петро) і є візитною карткою міста.
Одним із головних архітектурних елементів внутрішнього оздоблення церкви є величний вівтар із коринфськими колонами з боків та статуєю святого Петра на троні.
Церква Святого Петра (wikipedia.org)
Музей BMW - одна з найбільш відвідуваних визначних пам'яток Мюнхена, яка розповідає історію знаменитої німецької автомобільної компанії BMW.
Варто зазначити, що Баварія - батьківщина знаменитого на весь світ автомобіля марки BMW. Саме тут знаходилися перші заводи з виробництва літаків, які після Першої світової війни перекваліфікувалися в автомобільні.
У музеї можна подивитися на продукцію компанії з самого її заснування. Тут виставляється безліч цікавих та рідкісних ретро моделей минулого століття.
Музей BMW (фото з мережі)
Олімпійський парк розташований у північній частині Мюнхена, неподалік від музею BMW. Його створення було присвячено літнім Олімпійським іграм, що відбувалися у місті у 1972 році.
Головними пам'ятками парку є Олімпійський стадіон та 290-метрова Олімпійська вежа, з оглядового майданчику, яких відкривається найкращий краєвид на місто.
Олімпійський парк (wikipedia.org)
Баварська державна опера - одна з провідних оперних сцен Німеччини та світу.
Щорічно тут проводиться понад 300 вистав, на головні ролі запрошуються провідні виконавці. У репертуарі - твори відомих німецьких композиторів і кращі шедеври світового оперного мистецтва.
Баварська державна опера (фото з мережі)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які цікаві місця обов'язково потрібно відвідати у Варшаві, Мілані, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Берліні, Барселоні, Стамбулі та Амстердамі.
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