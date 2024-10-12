Вікенд у Мюнхені: куди піти та що подивитися у столиці Баварії

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Марієнплац

Марієнплац стала головною площею з моменту заснування Мюнхена. На площі розташовані мюнхенські ратуші - Нова і Стара.

У районі Марієнплац також розташовуються історичний ринок Віктуалієнмаркт, найбільший мюнхенський собор Фрауенкірхе та багато інших визначних пам'яток.

Марієнплац (фото з мережі)

Нова ратуша

Збудована у 19 столітті у неоготичному стилі, Нова ратуша вражає своєю висотою та архітектурними деталями.

Важливі особливості, які роблять поїздку до Нової ратуші обов'язковою - це 85-метровий оглядовий майданчик на вежі, звідки відкривається чудовий краєвид на місто, та вишуканий годинник з механічними фігурами, що представляють щоденне міні-шоу "лицарський турнір".

Фото: Нова ратуша у Мюнхені (wikipedia.org)

Стара ратуша

Стара ратуша набагато скромніша та давніша, ніж Нова ратуша. Переважний стиль будівлі - готичний, з додаванням пізніших архітектурних елементів Ренесансу.

Зараз у Старій ратуші розташований Музей іграшок.

Стара ратуша у Мюнхені (фото з мережі)

Палац Німфенбург

Палац Німфенбург - бароковий палац на заході Мюнхену в районі Нойхаузен-Німфенбург. Належить до найбільших королівських палаців Європи.

Разом із парком Німфенбург і прилеглими територіями формує єдиний палацо-парковий комплекс.

Колись палац використовувався як резиденція стародавньої баварської династії Віттельсбахів. На сьогодні ж він є одним з найбільш відвідуваних туристичних місць Мюнхену. У частині палацу, закритій для туристів, дотепер проживають нащадки Віттельсбахів.

Палац Німфенбург (фото з мережі)

Мюнхенська Резиденція

Мюнхенська резиденція - комплекс палацових споруд з внутрішніми подвір'ями в центрі Мюнхена. Це історична резиденція герцогів, курфюрстів та королів Баварії з династії Виттельсбахів.

Вона є найбільшим палацом Німеччини та Європи, що знаходиться на території міста. Сьогодні на території резиденції функціонує музей з кількома експозиціями.

Музей складається зі 130 залів, де відвідувачі можуть ознайомитися з архітектурою, оздобленням залів палацу, витворами з колекцій мистецтва, та іншими коштовними експонатами, що у свій час належали баварським монархам.

Мюнхенська резиденція (фото з мережі)

Собор святої Богородиці

Фрауенкірхе або Собор святої Богородиці - найвищий собор у Мюнхені, що став символом міста. Діючий храм Римсько-католицької церкви в Німеччині.

Собор досягає висоти 99 метрів і має велику історичну значимість для міста. Цікаво, що в Мюнхені заборонено зведення будівель вище Фрауенкірхе.

Внутрішній простір споруди може вмістити до 4 тисячі осіб. Хоча під час свого будівництва він був здатний приймати навіть до 20 тисяч парафіян, що значно перевищувало тодішню чисельність населення Мюнхена.

Собор святої Богородиці (wikipedia.org)

Церква Святого Петра

Церква Святого Петра - найстаріший католицький парафіяльний храм Мюнхена. Його 91-метрова вежа відома в народі як "Альтер Петер" (Старина Петро) і є візитною карткою міста.

Одним із головних архітектурних елементів внутрішнього оздоблення церкви є величний вівтар із коринфськими колонами з боків та статуєю святого Петра на троні.

Церква Святого Петра (wikipedia.org)

Музей BMW

Музей BMW - одна з найбільш відвідуваних визначних пам'яток Мюнхена, яка розповідає історію знаменитої німецької автомобільної компанії BMW.

Варто зазначити, що Баварія - батьківщина знаменитого на весь світ автомобіля марки BMW. Саме тут знаходилися перші заводи з виробництва літаків, які після Першої світової війни перекваліфікувалися в автомобільні.

У музеї можна подивитися на продукцію компанії з самого її заснування. Тут виставляється безліч цікавих та рідкісних ретро моделей минулого століття.

Музей BMW (фото з мережі)

Олімпійський парк

Олімпійський парк розташований у північній частині Мюнхена, неподалік від музею BMW. Його створення було присвячено літнім Олімпійським іграм, що відбувалися у місті у 1972 році.

Головними пам'ятками парку є Олімпійський стадіон та 290-метрова Олімпійська вежа, з оглядового майданчику, яких відкривається найкращий краєвид на місто.

Олімпійський парк (wikipedia.org)

Баварська державна опера

Баварська державна опера - одна з провідних оперних сцен Німеччини та світу.

Щорічно тут проводиться понад 300 вистав, на головні ролі запрошуються провідні виконавці. У репертуарі - твори відомих німецьких композиторів і кращі шедеври світового оперного мистецтва.

Баварська державна опера (фото з мережі)