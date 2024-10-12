Уикенд в Мюнхене: куда пойти и что посмотреть в столице Баварии

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Мариенплац

Мариенплац стала главной площадью с момента основания Мюнхена. На площади расположены мюнхенские ратуши - Новая и Старая.

В районе Мариенплац также располагаются исторический рынок Виктуалиенмаркт, крупнейший мюнхенский собор Фрауэнкирхе и многие другие достопримечательности.

Мариенплац (фото из сети)

Новая ратуша

Построенная в 19 веке в неоготическом стиле, Новая ратуша поражает своей высотой и архитектурными деталями.

Важные особенности, которые делают поездку в Новую ратушу обязательной - это 85-метровая смотровая площадка на башне, откуда открывается вид на город, и изысканные часы с механическими фигурами, представляющими ежедневное мини-шоу "рыцарский турнир".

Фото: Новая ратуша в Мюнхене (wikipedia.org)

Старая ратуша

Старая ратуша гораздо более скромная и древняя, чем Новая ратуша. Преобладающий стиль здания - готический, с добавлением более поздних архитектурных элементов Ренессанса.

Сейчас в Старой ратуше расположен Музей игрушек.

Старая ратуша в Мюнхене (фото из сети)

Дворец Нимфенбург

Дворец Нимфенбург - барочный дворец на западе Мюнхена в районе Нойхаузен-Нимфенбург. Относится к самым большим королевским дворцам Европы.

Вместе с парком Нимфенбург и прилегающими территориями формирует единый дворцово-парковый комплекс.

Когда-то дворец использовался в качестве резиденции древней баварской династии Виттельсбахов. Сегодня же он является одним из самых посещаемых туристических мест Мюнхена. В части дворца, закрытой для туристов, до сих пор проживают потомки Виттельсбахов.

Дворец Нимфенбург (фото из сети)

Мюнхенская резиденция

Мюнхенская резиденция - комплекс дворцовых сооружений с внутренними дворами в центре Мюнхена. Это историческая резиденция герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов.

Она является самым большим дворцом Германии и Европы, расположенным на территории города. Сегодня на территории резиденции работает музей с несколькими экспозициями.

Музей состоит из 130 залов, где посетители могут ознакомиться с архитектурой, украшением залов дворца, произведениями из коллекций искусства, и другими ценными экспонатами, в свое время принадлежавшими баварским монархам.

Мюнхенская резиденция (фото из сети)

Собор святой Богородицы

Фрауэнкирхе или Собор святой Богородицы - самый высокий собор в Мюнхене, ставший символом города. Действующий храм Римско-католической церкви в Германии.

Собор достигает высоты 99 метров и имеет большую историческую значимость для города. Интересно, что в Мюнхене запрещено возведение зданий выше Фрауэнкирхе.

Внутреннее пространство сооружения может вместить до 4 тысяч человек. Хотя во время своего строительства он способен принимать даже до 20 тысяч прихожан, что значительно превышало тогдашнюю численность населения Мюнхена.

Собор святой Богородицы (wikipedia.org)

Церковь Святого Петра

Церковь Святого Петра - старейший католический приходской храм Мюнхена. Его 91-метровая башня известна в народе как "Альтер Петер" (Старина Петр) и является визитной карточкой города.

Одним из главных архитектурных элементов внутреннего убранства церкви является величественный алтарь с коринфскими колоннами по бокам и статуей святого Петра на троне.

Церковь Святого Петра (wikipedia.org)

Музей BMW

Музей BMW - одна из самых посещаемых достопримечательностей Мюнхена, рассказывающая историю знаменитой немецкой автомобильной компании BMW.

Стоит отметить, что Бавария - родина знаменитого на весь мир автомобиля марки BMW. Именно здесь находились первые заводы по производству самолетов, которые после Первой мировой войны переквалифицировались в автомобильные.

В музее можно посмотреть на продукцию компании с самого основания. Здесь выставляется множество интересных и редких ретро моделей прошлого столетия.

Музей BMW (фото из сети)

Олимпийский парк

Олимпийский парк расположен в северной части Мюнхена, недалеко от музея BMW. Его создание было посвящено летним Олимпийским играм, проходившим в городе в 1972 году.

Главными достопримечательностями парка являются Олимпийский стадион и 290-метровая Олимпийская башня, со смотровой площадки, которых открывается лучший вид на город.

Олимпийский парк (wikipedia.org)

Баварская государственная опера

Баварская государственная опера - одна из ведущих оперных сцен Германии и мира.

Ежегодно здесь проводится более 300 представлений, на главные роли приглашаются ведущие исполнители. В репертуаре - произведения известных немецких композиторов и лучшие шедевры мирового оперного искусства.

Баварская государственная опера (фото из сети)