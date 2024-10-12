Уикенд в Мюнхене: куда пойти и что посмотреть в столице Баварии

Мюнхен - столица Баварии и один из самых красивых городов Германии. Он не уступает по популярности Берлину и Кельну.
РБК-Украина собрало самые интересные места Мюнхена, которые обязательно стоит посетить.
Содержание:
Мариенплац стала главной площадью с момента основания Мюнхена. На площади расположены мюнхенские ратуши - Новая и Старая.
В районе Мариенплац также располагаются исторический рынок Виктуалиенмаркт, крупнейший мюнхенский собор Фрауэнкирхе и многие другие достопримечательности.
Мариенплац (фото из сети)
Построенная в 19 веке в неоготическом стиле, Новая ратуша поражает своей высотой и архитектурными деталями.
Важные особенности, которые делают поездку в Новую ратушу обязательной - это 85-метровая смотровая площадка на башне, откуда открывается вид на город, и изысканные часы с механическими фигурами, представляющими ежедневное мини-шоу "рыцарский турнир".
Фото: Новая ратуша в Мюнхене (wikipedia.org)
Старая ратуша гораздо более скромная и древняя, чем Новая ратуша. Преобладающий стиль здания - готический, с добавлением более поздних архитектурных элементов Ренессанса.
Сейчас в Старой ратуше расположен Музей игрушек.
Старая ратуша в Мюнхене (фото из сети)
Дворец Нимфенбург - барочный дворец на западе Мюнхена в районе Нойхаузен-Нимфенбург. Относится к самым большим королевским дворцам Европы.
Вместе с парком Нимфенбург и прилегающими территориями формирует единый дворцово-парковый комплекс.
Когда-то дворец использовался в качестве резиденции древней баварской династии Виттельсбахов. Сегодня же он является одним из самых посещаемых туристических мест Мюнхена. В части дворца, закрытой для туристов, до сих пор проживают потомки Виттельсбахов.
Дворец Нимфенбург (фото из сети)
Мюнхенская резиденция - комплекс дворцовых сооружений с внутренними дворами в центре Мюнхена. Это историческая резиденция герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов.
Она является самым большим дворцом Германии и Европы, расположенным на территории города. Сегодня на территории резиденции работает музей с несколькими экспозициями.
Музей состоит из 130 залов, где посетители могут ознакомиться с архитектурой, украшением залов дворца, произведениями из коллекций искусства, и другими ценными экспонатами, в свое время принадлежавшими баварским монархам.
Мюнхенская резиденция (фото из сети)
Фрауэнкирхе или Собор святой Богородицы - самый высокий собор в Мюнхене, ставший символом города. Действующий храм Римско-католической церкви в Германии.
Собор достигает высоты 99 метров и имеет большую историческую значимость для города. Интересно, что в Мюнхене запрещено возведение зданий выше Фрауэнкирхе.
Внутреннее пространство сооружения может вместить до 4 тысяч человек. Хотя во время своего строительства он способен принимать даже до 20 тысяч прихожан, что значительно превышало тогдашнюю численность населения Мюнхена.
Собор святой Богородицы (wikipedia.org)
Церковь Святого Петра - старейший католический приходской храм Мюнхена. Его 91-метровая башня известна в народе как "Альтер Петер" (Старина Петр) и является визитной карточкой города.
Одним из главных архитектурных элементов внутреннего убранства церкви является величественный алтарь с коринфскими колоннами по бокам и статуей святого Петра на троне.
Церковь Святого Петра (wikipedia.org)
Музей BMW - одна из самых посещаемых достопримечательностей Мюнхена, рассказывающая историю знаменитой немецкой автомобильной компании BMW.
Стоит отметить, что Бавария - родина знаменитого на весь мир автомобиля марки BMW. Именно здесь находились первые заводы по производству самолетов, которые после Первой мировой войны переквалифицировались в автомобильные.
В музее можно посмотреть на продукцию компании с самого основания. Здесь выставляется множество интересных и редких ретро моделей прошлого столетия.
Музей BMW (фото из сети)
Олимпийский парк расположен в северной части Мюнхена, недалеко от музея BMW. Его создание было посвящено летним Олимпийским играм, проходившим в городе в 1972 году.
Главными достопримечательностями парка являются Олимпийский стадион и 290-метровая Олимпийская башня, со смотровой площадки, которых открывается лучший вид на город.
Олимпийский парк (wikipedia.org)
Баварская государственная опера - одна из ведущих оперных сцен Германии и мира.
Ежегодно здесь проводится более 300 представлений, на главные роли приглашаются ведущие исполнители. В репертуаре - произведения известных немецких композиторов и лучшие шедевры мирового оперного искусства.
Баварская государственная опера (фото из сети)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие интересные места обязательно нужно посетить в Милане, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине, Барселоне, Стамбуле и Амстердаме.
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