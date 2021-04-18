ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия вышлет 20 чешских дипломатов в ответ на выдворение 18 российских

Новина українською → Воскресенье 18 апреля 2021 22:10
Россия вышлет 20 чешских дипломатов в ответ на выдворение 18 российских Фото: Министерство иностранных дел России решило действовать ассиметрично (mid.ru)
Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел России решило выслать из Москвы 20 чешских дипломатов. Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

По информации ведомства, в МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька.

"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", - говорится в заявлении.

Чешской стороне также предъявлено требование "привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии", заявили в МИД РФ.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Российская Федерация Чехия шпион
NEWS
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса