Суперлига Европы подала в суд на ФИФА и УЕФА из-за запрета на участие клубов в турнире

Руководство новосозданной Суперлиги Европы подало в суд на ФИФА и УЕФА из-за планов ассоциаций запретить клубам участвовать в турнире. Клубам, которые примут участие в Суперлиге, пригрозили исключением из всех турниров - национальных и международных.

Письма о том, что Суперлига уже подала судебные иски, были направлены президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе УЕФА Александру Чеферину. В нем говорится, что Суперлига уже обеспечена финансированием в размере 5,5 миллиардов долларов.

"Мы обеспокоены тем, что ФИФА и УЕФА могут потребовать принять карательные меры для исключения любого участвующего клуба или игрока из своих соответствующих соревнований. …Чтобы обезопасить себя от такой негативной реакции, которая… будет незаконной, …Суперлига подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение и проведение соревнования в соответствии с действующим законодательством", - говорится в письме.

При этом, в какие именно суды были поданы иски не указывается.