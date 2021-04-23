СБУ провела обыски по делу "Центрэнерго". Приходили к офису Коломойского

Служба безопасности Украины провела обыски по делу "Центрэнерго". Следственные действия, в частности, проводились в столичном бизнес-центре "Миллениум", где находится офис Игоря Коломойского.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту продажи ПАО "Центрэнерго" электроэнергии по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн.

"22 апреля 2021 года сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате изъяты электронные носители информации и документы данного общества. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.

По информации источника РБК-Украина, речь идет, в том числе, о ночных обысках в бизнес-центре "Миллениум", где находится офис Игоря Коломойского.