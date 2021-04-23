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СБУ провела обыски по делу "Центрэнерго". Приходили к офису Коломойского

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 11:04
СБУ провела обыски по делу "Центрэнерго". Приходили к офису Коломойского Фото: СБУ провела обыски в бизнес-центре "Миллениум", где находится офис Коломойского (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины провела обыски по делу "Центрэнерго". Следственные действия, в частности, проводились в столичном бизнес-центре "Миллениум", где находится офис Игоря Коломойского.

Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту продажи ПАО "Центрэнерго" электроэнергии по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн.

"22 апреля 2021 года сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате изъяты электронные носители информации и документы данного общества. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.

По информации источника РБК-Украина, речь идет, в том числе, о ночных обысках в бизнес-центре "Миллениум", где находится офис Игоря Коломойского.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что правоохранители возбудили дело о возможной коррупции в "Центрэнерго". Речь идет о фактах подписания контрактов на поставки угля с неизвестными поставщиками с нарушением тендерных процедур, а также ввоз в Украину угля из ОРДЛО под видом российского и грузинского. При этом в 2019 году в "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

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