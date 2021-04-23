В России назвали возможные темы переговоров Путина и Зеленского. Вопрос Крыма исключили

В Российской Федерации назвали возможные темы разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского . В Кремле исключают вопрос Крыма.

По его словам, речь может идти о двусторонних отношениях.

"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать", - заявил Песков.

Ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. По его словам, украинское руководство при обсуждении вопросов Донбасса для начала должно встретиться с главарями "ДНР" и "ЛНР".