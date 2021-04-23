В России назвали возможные темы переговоров Путина и Зеленского. Вопрос Крыма исключили
В Российской Федерации назвали возможные темы разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Кремле исключают вопрос Крыма.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает агентство "РИА Новости".
По его словам, речь может идти о двусторонних отношениях.
"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать", - заявил Песков.
Ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. По его словам, украинское руководство при обсуждении вопросов Донбасса для начала должно встретиться с главарями "ДНР" и "ЛНР".
Ранее в Кремле заявили, что для встречи должны быть предпосылки. Кроме того, в России восприняли заявление Зеленского как пиар-ход.
Отметим, Россия отводит войска от границ Украины в пункты постоянной дислокации.
Зеленский заявил, что после отвода российских войск от границы Украины страна остается начеку.