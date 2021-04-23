Президент Молдовы призвала граждан отстоять право на выборы и готовиться к протестам
Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей страны готовиться выйти на улицы, чтобы отстоять свои права на выборы и демократические свободы. Глава государства подчеркнула, что только народ может разрешить политический кризис.
Об этом она заявила в эфире телеканала "Moldova 1".
"Сегодня в парламенте было принято несколько незаконных решений, согласно законодательству, парламент не может лишить должности судью Конституционного суда, это произошло из-за того, что некоторые депутаты в парламенте не согласны с роспуском парламента. Я прошу граждан быть готовыми выйти на улицу, чтобы защитить наше право на демократические свободы, главная из которых - это выборы", - заявила Санду.
Президент Молдовы назвала произошедшее в парламенте "беспрецедентным нападением на конституционный порядок и независимость суда". "Мы призываем парламент прекратить эти антидемократические драпировки. Никакая атака на независимость КС недопустима. Я также призываю международные организации следить за ситуацией в нашей стране и оказывать всяческую поддержку защите демократии", - добавила она.
Напомним, 23 апреля парламент Молдовы аннулировал указ о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда. Из-за угрозы подрыва конституционного строя президент Майя Санду собрала Совет безопасности.
Отметим, ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент. По решению суда, парламент нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Санду пытается сформировать правительство с момента своей инаугурации.
При этом в Молдове до 30 мая действует режим чрезвычайного положения, поэтому распустить парламент нельзя. Правительство приняло решение ввести режим чрезвычайного положения с 1 апреля.