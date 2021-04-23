Президент Молдовы призвала граждан отстоять право на выборы и готовиться к протестам

Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей страны готовиться выйти на улицы, чтобы отстоять свои права на выборы и демократические свободы. Глава государства подчеркнула, что только народ может разрешить политический кризис.

"Сегодня в парламенте было принято несколько незаконных решений, согласно законодательству, парламент не может лишить должности судью Конституционного суда, это произошло из-за того, что некоторые депутаты в парламенте не согласны с роспуском парламента. Я прошу граждан быть готовыми выйти на улицу, чтобы защитить наше право на демократические свободы, главная из которых - это выборы", - заявила Санду.

Президент Молдовы назвала произошедшее в парламенте "беспрецедентным нападением на конституционный порядок и независимость суда". "Мы призываем парламент прекратить эти антидемократические драпировки. Никакая атака на независимость КС недопустима. Я также призываю международные организации следить за ситуацией в нашей стране и оказывать всяческую поддержку защите демократии", - добавила она.