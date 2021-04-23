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УЕФА принял решение по клубам-основателям Суперлиги

Новина українською → Ньон, Пятница 23 апреля 2021 14:59
УЕФА принял решение по клубам-основателям Суперлиги Фото: УЕФА не будет наказывать клубы (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором рассматривался вопрос относительно клубов-основателей Суперлиги. Так, в Ассоциации решили не применять санкции к клубам.

Об этом сообщает испанское издание AS.

Как говорится на сайте УЕФА, "исполком ознакомился с последней информацией, касающейся так называемой "Суперлиги", включая возможные шаги, которые УЕФА планирует предпринять".

При этом, по информации источников AS, УЕФА принял решение не вводить "немедленные санкции против 12 клубов-основателей".

Напомним, в начале недели 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В УЕФА осудили новый турнир и пригрозили всем клубам и игрокам исключением из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.

Спустя два дня после анонса создания Суперлиги проект приостановили для "преобразования". Перед этим о выходе из турнира объявили все шесть английских клубов. Позже также вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан". При этом в "Барселоне" заявили, что пока из Суперлиги не выходят.

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