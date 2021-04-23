УЕФА принял решение по клубам-основателям Суперлиги

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором рассматривался вопрос относительно клубов-основателей Суперлиги . Так, в Ассоциации решили не применять санкции к клубам.

При этом, по информации источников AS, УЕФА принял решение не вводить "немедленные санкции против 12 клубов-основателей".

Как говорится на сайте УЕФА , "исполком ознакомился с последней информацией, касающейся так называемой "Суперлиги", включая возможные шаги, которые УЕФА планирует предпринять".

Напомним, в начале недели 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В УЕФА осудили новый турнир и пригрозили всем клубам и игрокам исключением из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.

Спустя два дня после анонса создания Суперлиги проект приостановили для "преобразования". Перед этим о выходе из турнира объявили все шесть английских клубов. Позже также вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан". При этом в "Барселоне" заявили, что пока из Суперлиги не выходят.