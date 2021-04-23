Козак предложил провести нормандскую встречу на Донбассе. С участием "ЛДНР"

Российская Федерация предлагает провести встречу в нормандском формате на Донбассе . С участием всех сторон и привлечением представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом заявил замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак, передает "РИА Новости" .

В частности, он выразил надежду на "конструктивное, открытое и честное" обсуждение проектов по перемирию на Донбассе, которые находятся на столе, не позднее 27 апреля.

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - добавил Козак.

Он уточнил, что Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на Донбассе. Встреча могла бы пройти там же с участием представителей Украины, а также оккупированных Донецка и Луганска.