ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Козак предложил провести нормандскую встречу на Донбассе. С участием "ЛДНР"

Новина українською → Москва, Пятница 23 апреля 2021 16:14
Козак предложил провести нормандскую встречу на Донбассе. С участием "ЛДНР" Фото: замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация предлагает провести встречу в нормандском формате на Донбассе. С участием всех сторон и привлечением представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом заявил замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак, передает "РИА Новости".

В частности, он выразил надежду на "конструктивное, открытое и честное" обсуждение проектов по перемирию на Донбассе, которые находятся на столе, не позднее 27 апреля.

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - добавил Козак.

Он уточнил, что Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на Донбассе. Встреча могла бы пройти там же с участием представителей Украины, а также оккупированных Донецка и Луганска.

Отметим, в начале недели стало известно о предложении провести встречу политических советников "нормандской четверки" на линии разграничения на Донбассе. При этом украинская делегация в ТКГ не говорила, что Москва предлагала привлечь "ЛДНР".

Позже в обращении к президенту России Владимиру Путину украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему встретиться на Донбассе.

Но Путин ответил, что обсуждать вопросы войны на Донбассе украинскому президенту следует с главарями "ЛДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс ДНР ЛНР Нормандский формат
NEWS
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей