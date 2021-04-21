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Суперлига приостановлена. Руководство хочет преобразовать проект

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 08:10
Суперлига приостановлена. Руководство хочет преобразовать проект Фото: глава Суперллиги Флорентино Перес (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Суперлига Европы официально приостановлена. Организаторы турнира хотят "преобразовать проект" после выхода из него английских и итальянских клубов.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на официальное заявление Суперлиги.

Руководство нового турнира убеждено, что текущее положение дел в европейском футболе требует изменений.

"Мы предлагаем новый турнир, потому что действующая система не работает. Наше предложение нацелено на то, чтобы спорт развивался, давая при этом ресурсы и стабильность для развития всей футбольной пирамиды и в том числе, помогая всей футбольной общественности, столкнувшейся с финансовыми сложностями в условиях пандемии. Также все футбольные группы получили бы увеличенные солидарные выплаты", - говорится в заявлении.

Организаторы отмечают, что несмотря на уход английских клубов, проведение Суперлиги полностью соответствует "законам и нормам Европы". Также они считают, что клубы из Англии вышли из турнира "под давлением".

"В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности", - резюмировало руководство Суперлиги.

Напомним, в ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В УЕФА осудили такие действия, заявив, что участники данного турнира могут быть исключены из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.

Сегодня ночью все шесть английских клубов объявили о выходе из Суперлиги. До этого в Англии проходили массовые протесты среди болельщиков клубов. Также против участия в турнире выступали, в частности, игроки "МЮ" и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

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