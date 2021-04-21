Суперлига приостановлена. Руководство хочет преобразовать проект

Суперлига Европы официально приостановлена. Организаторы турнира хотят "преобразовать проект" после выхода из него английских и итальянских клубов.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на официальное заявление Суперлиги.

Руководство нового турнира убеждено, что текущее положение дел в европейском футболе требует изменений.

"Мы предлагаем новый турнир, потому что действующая система не работает. Наше предложение нацелено на то, чтобы спорт развивался, давая при этом ресурсы и стабильность для развития всей футбольной пирамиды и в том числе, помогая всей футбольной общественности, столкнувшейся с финансовыми сложностями в условиях пандемии. Также все футбольные группы получили бы увеличенные солидарные выплаты", - говорится в заявлении.

Организаторы отмечают, что несмотря на уход английских клубов, проведение Суперлиги полностью соответствует "законам и нормам Европы". Также они считают, что клубы из Англии вышли из турнира "под давлением".

"В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности", - резюмировало руководство Суперлиги.