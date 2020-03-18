Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 марта

Коронавирус в Украине и мире продолжает распространятся. Новые случаи заражения и смертей фиксируются в разных странах. Для противодействия COVID-19 Украина ужесточила карантин, ограничила передвижения по стране и приняла ряд изменений в законы. Подробнее о том, что известно на 18 марта - в материале РБК-Украина.

Важно знать:

в Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, 2 из которых - с летальным исходом;

до 3 апреля запрещена работа метро, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки;

городской транспорт работает с ограничениями;

за несоблюдение правил карантина предусмотрены штраф или уголовная ответственность;

количество инфицированных COVID-19 в мире превышает 196 тыс.

Количество инфицированных в Украине увеличилось вдвое

В Украине вдвое увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Вчера, 17 марта, было подтверждено 7 новых случаев COVID-19. Один из них - в Киевской области. Тест показал положительный результат у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Еще 6 случаев - в Черновицкой области. Там инфицирование коронавирусом подтвердили у людей возрастом 31, 18 и 10 лет, а также у двоих малишей возрастом год и десять месяцев и 6 месяцев. Шестой случай стал летальным - 33-летняя женщина умерла. Все заразившиеся входили в контакт с теми, у кого подтвердили коронавирус.

Таким образом, на данный момент в Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два из которых стали летальными.

Тотальный карантин

С сегодняшнего дня в Украине в полной мере начинают действовать все ужесточения карантина из-за COVID-19. С 17 марта прекратили работу все развлекательные заведения, торгово-развлекательные центры, бары, ночные клубы, спортзалы и фитнес центры, СПА, учреждения культуры.

Также с 17 марта все рестораны и заведения общественного питания перешли на работу в режиме доставки.

На время карантина прекратил работу метрополитен. В Киеве метро закрыли 17 марта в 23:00, в Харькове - в 20:00, а в Днепре - в 15:00.

Кроме того, с сегодняшнего дня и до 3 апреля запрещено междугороднее и межобластное авиа, ж/д и автобусное пассажирское сообщение. Те, у кого были билеты на эти даты, смогут вернуть билеты. Их стоимость будет возвращена в полном объеме.

Внутригородской общественный транспорт будет курсировать, но с ограничениями. Маршрутки могут перевозить не более 10 пассажиров, а автобусы, троллейбусы и трамвайные вагоны - до 20 человек. Кроме того, в Киеве в общественный транспорт будут пускать людей только в масках. За соблюдением правил карантина будет следить полиция.

Наказание за несоблюдение карантина

В новом законе, который 17 марта приняла Рада для предотвращения распространения коронавируса, предусмотрены штрафы и наказания за несоблюдение правил карантина.

Штрафы за нарушение карантина, а также санитарных правил норм:

для граждан - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен;

для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Штрафы и нарушение норм по предотвращению эпидемии:

штраф от 17 тыс. до 51 тыс. гривен;

арест на срок до 6 месяцев;

ограничение свободы на срок до 3 лет;

лишение свободы на срок до 3 лет.

Отмена Евро-2020 и перенос финала ЛЧ

В связи с пандемией коронавируса УЕФА приняло решение о переносе футбольного чемпионата Евро-2020. Спортивное событие состоится летом следующего года. Евро-2021 пройдет с 11 июня по 11 июля, а матчи состоятся в ряде городов Европы.

Кроме того, переносится на 27 июня 2020 года финал Лиги чемпионов.

Что говорят о коронавирусе в мире

Президент института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что пандемия коронавируса может продлится еще около двух лет. По его словам, в итоге им переболеет 60-70% населения Земли, и в итоге выработает к нему иммунитет. Также он отметил, что все зависит от того, насколько быстро будет найдена вакцина.

Китайские врачи из провинции Ухань, откуда началась вспышка эпидемии коронавируса, рассказали об ошибках в лечении заболевания. В первую очередь они назвали недостаточную защищенность медицинских работников, которые заражались от своих пациентов. Также они акцентировали на том, что у некоторых инфицированных на ранних стадиях болезни симптомы были очень слабо выражены. Из-за этого люди не зная, что больны, не изолировались и заражали окружающих.

На данный момент количество больных коронавирусом в мире превышает 196 тыс. человек.