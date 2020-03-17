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Пандемия коронавируса может продлиться два года, - Институт Коха

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 12:46
Пандемия коронавируса может продлиться два года, - Институт Коха
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Медики прогнозируют, что до 70% населения Земли переболеет коронавирусом

Пандемия коронавируса в мире может продлиться в течение двух лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Лотара Вилера - президента Института Роберта Коха, который входит в систему здравоохранения Германии.

По словам Вилера, пандемия, скорее всего, продлится около двух лет, однако многое зависит от скорости разработки вакцины. Он также подчеркнул, что в конечном итоге от 60 до 70% населения планеты будет заражено, выздоровеет и приобретет иммунитет.

"Мы предполагаем, что на это уйдет около двух лет… Мы еще не знаем, как будет выглядеть смертность в конечном итоге", - заявил Вилер.

Он также добавил, что без строгих мер социального дистанцирования Германия может столкнуться с миллионами случаев заражения.

Напомним, ранее сообщалось, что в США начали испытания вакцины от коронавируса на людях.

Также сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что вспышка коронавируса в стране закончится в июле-августе 2020 года. Он добавил, что это станет возможным, если власти будут справляться со своей работой и понизят уровень смертности в США.

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