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В Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось вдвое

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 20:30
В Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось вдвое
Иллюстративное фото (mukachevo.net)

Количество подтвержденных случаев увеличилось до 14

В Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

Из обнаруженных сегодня:

  • один случай в Киевской области - 44-летний мужчина, был заграницей;
  • шесть случаев в Черновицкой области - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

"Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - говориться в сообщении.

Напомним, в Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Женщина умерла вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине было обработано 79 подозрений на коронавирусную инфекцию.

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