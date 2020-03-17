В Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось вдвое

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Количество подтвержденных случаев увеличилось до 14

В Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

Из обнаруженных сегодня:

один случай в Киевской области - 44-летний мужчина, был заграницей;

шесть случаев в Черновицкой области - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

"Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - говориться в сообщении.

Напомним, в Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Женщина умерла вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине было обработано 79 подозрений на коронавирусную инфекцию.