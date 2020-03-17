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УЕФА объявил о переносе Евро-2020

Новости » Спорт     17.03.2020 - 16:46
УЕФА объявил о переносе Евро-2020
Фото: иллюстрированное изображения (uefa.com)

Турнир состоится через год

УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы-2020 по футболу на лето следующего года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как информировалось ранее, Евро состоится в 2021 году с 11 июня по 11 июля. Турнир будет проходить, как и планировалось, в ряде городов по всему континенту.

Все соревнования под эгидой УЕФА, в том числе товарищеские поединки клубов и сборных, отложены на время карантина. Игры плей-офф отбора на Евро-2020, которые были запланированы на конец марта, могут состояться во время международной паузы в начале июня, если ситуация с пандемией начнет меняться в лучшую сторону.

Решение было принято во время специальной видеоконференции со всеми национальными ассоциациями для решения ситуации с календарем сезона.

В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе с Нидерландами и Австрией. Третий соперник должен был определиться после плей-офф Лиги Наций.

Напомним, также УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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