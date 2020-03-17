Метро в Киеве закрыли: как будет работать транспорт в столице

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин принял решение закрыть метро с 17 марта

В Киеве закрывают метро с 23:00 в связи с угрозой распространения коронавируса. Подробнее о том, как будет работать столичный транспорт - в материале РБК-Украина.

Метро закрывают

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что метро в столице закрывают с 23:00 17 марта и до 3 апреля. Он добавил, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

Как сообщили в КГГА, метро в Киеве будет закрыто на вход с 23:00 17 марта и откроется, по предварительным данным, в 06:00 3 апреля.

Как будут работать маршрутки, трамваи, троллейбусы

Городской транспорт продолжит работать, но введены ограничения на число пассажиров - не больше 10. Частотность рейсов при этом увеличивать не планируют. Как анонсировалось, за соблюдением этой нормы будет следить полиция.

Кроме того, в КГГА отметили, что в транспорт не будут пускать пассажиров без масок.

Также с 12:00 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные (междугородние и межобластные) пассажирские перевозки в Украине. Вход на вокзалы ограничен, проход возможен только для пассажиров, которые хотят вернуть билеты.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров принял решение закрыть метро в Украине, в том числе и в Киеве, в связи с коронавирусом. Запретить работу метрополитенов предварительно планировалось 18 марта. Однако на Кабмине было принято решение сделать это раньше - с 17 марта.

До этого Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение закрыть метро из-за коронавируса.