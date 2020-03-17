В Китае назвали ошибки при лечении коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Врачи назвали недостаточную защищенность медицинских работников - самой серьезной ошибкой

Врачи Китая из города Ухань заявили, что европейские доктора повторяют ошибки при борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, самой серьезной ошибкой врачи назвали недостаточную защищенность медицинских работников, которые ухаживают за заразившимися. Из-за этого растет уровень заболеваемости среди врачей и медсестер. Так в Ухане в первые недели борьбы с коронавирусом, заразились тысячи медработников, минимум 46 из них умерли, так как не хватало средств защиты.

Также, у некоторых зараженных COVID-19 поначалу возникают лишь легкие симптомы либо они вовсе не проявляются. Из-за этого заболевшие неосознанно распространяют вирус среди других людей. В связи с этим китайские врачи говорят о важности проведения тестов, которые позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии.

Особо китайские врачи обратили внимание на необходимость соблюдать бдительность даже тогда, когда вспышка инфекции оказывается локализована. Это связано с тем, что исключать новые случаи инфицирования нельзя.

Напомним, китайские ученые закончили клинические исследования противовирусного препарата "Фавилавир" (Favilavir), борющегося с жаром у пациентов с коронавирусом.

РБК-Украина писало, что украинские власти не исключают введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории Украины.