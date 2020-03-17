Штрафы или до 8 лет тюрьмы: что грозит украинцам за несоблюдение карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцев будут наказывать за несоблюдение карантина

Верховная рада для предотвращения вспышки коронавируса в Украине приняла новый закон. РБК-Украина разбиралось, что грозит за нарушение его положений.

Наказания за нарушение карантина

Нарушение карантина, а также санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, которые предусмотрены законом "О защите населения от инфекционных болезней" и другими актами, влечет следующие штрафы:

для граждан - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен;

для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Наказания за нарушение норм по предотвращению эпидемии

Нарушение правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых отравлений, наказывается:

штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен;

арестом на срок до шести месяцев;

ограничением свободы на срок до трех лет;

лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, но с гибелью людей или другими тяжкими последствиями, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, сегодня Верховная рада без обсуждения приняла закон о борьбе с коронавирусом.