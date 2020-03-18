Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 18 березня

Коронавірус в Україні і світі продовжує поширюватися. Нові випадки зараження і смертей фіксуються в різних країнах. Для протидії COVID-19 Україна посилила карантин, обмежила пересування по країні та прийняла низку змін до законів. Детальніше про те, що відомо на 18 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо знати:

в Україні зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом, 2 з яких - з летальним кінцем;

до 3 квітня заборонена робота метро, а також міжміські та міжобласні пасажирські перевезення;

міський транспорт працює з обмеженнями;

за недотримання правил карантину передбачено штраф або кримінальна відповідальність;

кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищує 196 тис

Кількість інфікованих в Україні збільшилася вдвічі

В Україні вдвічі збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. Вчора, 17 березня, було підтверджено 7 нових випадків COVID-19. Один з них - у Київській області. Тест показав позитивний результат у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.

Ще 6 випадків - у Чернівецькій області. Там інфікування коронавірусом підтвердили у людей віком 31, 18 і 10 років, а також у двох малишей віком рік і десять місяців і 6 місяців. Шостий випадок став летальним - 33-річна жінка померла. Всі інфіковані входили в контакт з тими, у кого підтвердили коронавірус.

Таким чином, на даний момент в Україні підтверджено 14 випадків зараження коронавірусом, два з яких стали летальними.

Тотальний карантин

З сьогоднішнього дня в Україні повною мірою починають діяти всі посилення карантину через COVID-19. З 17 березня припинили роботу всі розважальні заклади, торгово-розважальні центри, бари, нічні клуби, спортзали і фітнес центри, СПА, установи культури.

Також з 17 березня всі ресторани та заклади громадського харчування перейшли на роботу в режимі доставки.

На час карантину припинив роботу метрополітен. В Києві метро закрили 17 березня о 23:00, у Харкові - о 20:00, а в Дніпрі - до 15:00.

Крім того, з сьогоднішнього дня і до 3 квітня заборонено міжміське і міжобласне авіа, ж/д і автобусне пасажирське сполучення. Ті, у кого були квитки на ці дати, зможуть повернути квитки. Їх вартість буде повернена в повному обсязі.

Внутрішньоміський громадський транспорт буде курсувати, але з обмеженнями. Маршрутки можуть перевозити не більше 10 пасажирів, а автобуси, тролейбуси і трамвайні вагони - до 20 осіб. Крім того, у Києві громадський транспорт будуть пускати людей у масках. За дотриманням правил карантину буде стежити поліція.

Покарання за недотримання карантину

В новому законі, який 17 березня прийняла Рада для запобігання поширення коронавіруса, передбачені штрафи і покарання за недотримання правил карантину.

Штрафи за порушення карантину, а також санітарних правил норм:

для громадян - від 17 тис. до 34 тис. гривень;

для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Штрафи та порушення норм по запобіганню епідемії:

штраф від 17 тис. до 51 тис. гривень;

арешт на строк до 6 місяців;

обмеження волі на строк до 3 років;

позбавлення волі на строк до 3 років.

Скасування Євро-2020 та перенесення фіналу ЛЧ

У зв'язку з пандемією коронавіруса УЄФА прийняв рішення про перенесення футбольного чемпіонату Євро-2020. Спортивна подія відбудеться влітку наступного року. Євро-2021 пройде з 11 червня по 11 липня, а матчі відбудуться у ряді міст Європи.

Крім того, переноситься на 27 червня 2020 року фінал Ліги чемпіонів.

Що говорять про коронавирусе в світі

Президент інституту Роберта Коха Лотар Вілер вважає, що пандемія коронавіруса може триватиме ще близько двох років. За його словами, в результаті їм перехворіє 60-70% населення Землі, і в підсумку виробить імунітет до нього. Також він зазначив, що все залежить від того, наскільки швидко буде знайдена вакцина.

Китайські лікарі з провінції Ухань, звідки почався спалах епідемії коронавіруса, розповіли про помилки в лікуванні захворювання. В першу чергу вони назвали недостатню захищеність медичних працівників, які заражалися від своїх пацієнтів. Також вони акцентували на тому, що у деяких інфікованих на ранніх стадіях хвороби симптоми були дуже слабо виражені. З-за цього люди не знаючи, що хворі, не ізолювалися і заражали оточуючих.

На даний момент кількість хворих коронавірусом у світі перевищує 196 тис. чоловік.