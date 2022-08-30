Контрнаступление ВСУ под Херсоном и ракетный удар по Николаеву: новости за 29 августа

Украинские военные начали контрнаступление под Херсоном и прорвали первую линию обороны оккупантов. Тем временем россияне нанесли ракетный удар по Николаеву.

Подробнее о том, что произошло в понедельник, 29 августа, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости:

ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном

Боевики так называемой "ДНР" отошли со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве днем 29 августа снова прогремели мощные взрывы. До города долетели 12 ракет, выпущенных было больше.

Всего в результате массированного обстрела Николаева ранения получили 24 человека, два человека погибли.

Названа дата новой встречи союзников Украины в формате "Рамштайн"

Вторая встреча Контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 8 сентября 2022 года.

Министр обороны США Ллойд Остин проведет личное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Шольц поддержал расширение ЕС за счет включения Украины, Молдовы и Грузии

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в конечном итоге включить в него Украину, Молдову и Грузию.

Шольц призвал 27 членов ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Во Львовской области арестовали земельные участки жены Медведчука

Суд во Львовской области арестовал три земельных участка Оксаны Марченко, жены народного депутата Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

Следствие установило, что владельцем земельных участков стоимостью 2 млн гривен было частное предприятие, конечным владельцем которого является Марченко.

Страны ЕС ужесточат выдачу виз жителям России и начнут обсуждать полный запрет, - Reuters

Министры иностранных дел Европейского союза на встрече в Праге 30-31 августа могут договориться об ужесточении выдачи виз для жителей России. Кроме того, они начнут обсуждение более широкого запрета на туристические визы, хотя согласия по этому поводу нет.

Министры иностранных дел могут договориться о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, что будет означать, что россияне будут платить 80 евро вместо 35 за визы ЕС, а также столкнутся с более длительной процедурой.

Жара до +34 и дожди на юго-западе: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 30 августа, в Украине будет без осадков. Однако на юго-западе страны прогнозируются кратковременные дожди и гроза.