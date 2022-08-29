ВСУ уничтожили почти все мосты в Херсонской области, "отрезав" россиян от Крыма (карта)
В Херсонской области украинские военные уничтожили практически все большие мосты, оставив только пешеходные переходы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативная группировка войск (ОГВ) "Каховка".
"Ситуация на временно оккупированной территории Херсонской области крайне непростая. Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все крупные мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались только пешеходные переходы", - говорится в сообщении.
По данным военных, российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории захваченного Крыма.
"Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории", - добавили в ОУВ "Каховка".
Как сообщалось, ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
До этого российские командиры массово бегут из Херсонской области. Украинские военные намекают на очередной "жест доброй воли".
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