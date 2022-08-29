ВСУ уничтожили почти все мосты в Херсонской области, "отрезав" россиян от Крыма (карта)

В Херсонской области украинские военные уничтожили практически все большие мосты, оставив только пешеходные переходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативная группировка войск (ОГВ) " Каховка ".

"Ситуация на временно оккупированной территории Херсонской области крайне непростая. Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все крупные мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались только пешеходные переходы", - говорится в сообщении.

По данным военных, российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории захваченного Крыма.

"Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории", - добавили в ОУВ "Каховка".