ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названа дата новой встречи союзников Украины в формате "Рамштайн"

Новина українською →
Рамштайн, Понедельник 29 августа 2022 15:37
Названа дата новой встречи союзников Украины в формате "Рамштайн" Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Вторая встреча Контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 8 сентября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт командования ВВС США в Европе и Африке.

Сообщается, что министр обороны США Ллойд Остин проведет личное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Остин снова пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения продолжающейся войны в Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в сообщении.

Что собой представляет формат "Рамштайн"

Встреча в данном формате представляет собой конференцию международных союзников Украины во главе с США. Первая такая встреча была организована 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии.

Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС. Встречи проводятся с целью координации военной помощи Украине для отражения российской агрессии.

На первой встрече помимо стран НАТО и ЕС присутствовали представители Израиля и Катара, хотя и не числились в официальном списке участников. Среди других были представители Японии, Кении, Туниса, Австралии, Иордании, Либерии, Марокко, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Напомним, предыдущая встреча союзников проходила в онлайн-формате, на ней было объявлено о поставках ракетных систем залпового огня HIMARS и других вооружений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Германия
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе