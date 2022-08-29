В Херсоне и Николаеве прогремели взрывы: что известно
В Николаеве днем 29 августа снова прогремели мощные взрывы. Жителей призывают пройти в укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.
"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие", - написал он.
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты "плотно" обстреливают центр Николаева.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе после взрывов в небо поднимается дым.
В то же время корреспонденты издания "Суспільне" сообщают, что в Херсоне также слышны звуки взрывов.
По данным херсонских Telegram-каналов, жители Новой Каховке около 15:36 слышали три взрыва.
Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали операцию по "формированию" на юге страны, чтобы подготовить поле боя для значительного украинского контрнаступления.
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