ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Херсоне и Николаеве прогремели взрывы: что известно

Новина українською →
Херсон, Понедельник 29 августа 2022 15:38
В Херсоне и Николаеве прогремели взрывы: что известно Фото: в Херсоне и Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Николаеве днем 29 августа снова прогремели мощные взрывы. Жителей призывают пройти в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие", - написал он.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты "плотно" обстреливают центр Николаева.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе после взрывов в небо поднимается дым.

В то же время корреспонденты издания "Суспільне" сообщают, что в Херсоне также слышны звуки взрывов.

По данным херсонских Telegram-каналов, жители Новой Каховке около 15:36 слышали три взрыва.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали операцию по "формированию" на юге страны, чтобы подготовить поле боя для значительного украинского контрнаступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Херсон
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе