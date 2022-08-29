В Херсонской области горит машинный завод, где базировались оккупанты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"В оккупированном Бериславе Херсонской области горит машинный завод. Отметим, что территории промышленных предприятий нередко используются ВС РФ как места дислокации военной техники и боеприпасов", - написал он.

В то же время в местных Telegram-каналах сообщают, что в районе завода был "прилет".